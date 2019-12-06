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6 декабря 2019, 16:33

Российский офис BMW объявил о повышении цен в 2020 году

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Автопроизводители начали публиковать обновленные прайс-листы, которые вступят в силу с 1 января 2020 года. Одним из первых стал баварский бренд BMW. Помимо традиционного «новогоднего» подорожания на цены повлияет увеличение ставки утилизационного сбора.
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С начала 2020 года практически все модели BMW подорожают, в среднем, на 2%. Исключение составят новые модели: BMW 2-Series Gran Coupe Online SE, BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition. Их можно будет приобрести ценам, объявленным ранее.

Если год назад все автопроизводители повысили цены на свои автомобили в связи с увеличением НДС на два процентных пункта, с 18% до 20%, то в этом году россиянам приготовили новый «подарок» на Новый год. Правительство утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. Как 110km.ru уже неоднократно рассказывал, увеличение ставок призвано компенсировать снижение таможенных пошлин, на которое Россия вынуждена была пойти после вступления в ВТО. В итоге, для легковых машин утильсбор с января вырастет более чем в два раза (+110%). Наиболее серьезно ставку увеличат для автомобилей с двигателем более 3,5 литров – плюс 145%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», наиболее популярные в России модели BMW с 1 января 2020 года будут стоить минимум:

• BMW 318d (3-Series) — 2 460 000 рублей (+50 000 рублей)
• BMW 520i (3-Series) ― 3 180 000 рублей (+60 000 рублей)
• BMW 730i (7-Series) ― 5 940 000 рублей (+120 000 рублей)
• BMW X1 sDrive18i ― 2 150 000 рублей (+40 000 рублей)
• BMW X5 xDrive 30d — 4 900 000 рублей (+100 000 рублей)
• BMW X7 xDrive 30d ― 6 150 000 рублей (+120 000 рублей)
 
Предыдущее подорожание автомобилей BMW было зафиксировано в ноябре 2019 года. Тогда цены выросли на 20 000 - 315 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Некоторые кроссоверы подорожали с 1 декабря нынешнего года. Наиболее ощутимо - BMW X7 - на 450 000 рублей в топовом исполнении.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
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Российский офис BMW объявил о повышении цен в 2020 году
{{material_128264}}С начала 2020 года практически все модели BMW подорожают, в среднем, на 2%. Исключение составят новые модели: BMW 2-Series Gran Coupe Online SE, BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition. Их можно будет приобрести ценам, объявленным ранее.Если год назад все автопроизводители повысили цены на свои автомобили в связи с увеличением НДС на два процентных пункта, с 18% до 20%, то в этом году россиянам приготовили новый «подарок» на Новый год. Правительство утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. Как 110km.ru уже неоднократно рассказывал, увеличение ставок призвано компенсировать снижение таможенных пошлин, на которое Россия вынуждена была пойти после вступления в ВТО. В итоге, для легковых машин утильсбор с января вырастет более чем в два раза (+110%). Наиболее серьезно ставку увеличат для автомобилей с двигателем более 3,5 литров – плюс 145%.Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», наиболее популярные в России модели BMW с 1 января 2020 года будут стоить минимум:• BMW 318d (3-Series) — 2 460 000 рублей (+50 000 рублей)• BMW 520i (3-Series) ― 3 180 000 рублей (+60 000 рублей)• BMW 730i (7-Series) ― 5 940 000 рублей (+120 000 рублей)• BMW X1 sDrive18i ― 2 150 000 рублей (+40 000 рублей)• BMW X5 xDrive 30d — 4 900 000 рублей (+100 000 рублей)• BMW X7 xDrive 30d ― 6 150 000 рублей (+120 000 рублей) Предыдущее подорожание автомобилей BMW было зафиксировано в ноябре 2019 года. Тогда цены выросли на 20 000 - 315 000 рублей в зависимости от модели и комплектации. Некоторые кроссоверы подорожали с 1 декабря нынешнего года. Наиболее ощутимо - BMW X7 - на 450 000 рублей в топовом исполнении.
2019-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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