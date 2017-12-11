11 декабря 2017, 17:31

Российский офис Infiniti озвучил рублевый прайс на обновленный Q50

Российское представительство элитного подразделения концерна Nissan объявил ценник на обновлённый седан Infiniti Q50. В России новинка будет доступна с двумя моторами, но с одной АКПП.
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  Российский офис Infiniti озвучил рублевый прайс на обновленный Q50 Infiniti Q50 Российский офис Infiniti озвучил рублевый прайс на обновленный Q50 Infiniti Q50 Российский офис Infiniti озвучил рублевый прайс на обновленный Q50
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На нашем рынке модель будет доступна в двух модификациях: заднеприводной версии с наддувным 4-цилиндровым агрегатом объёмом 2 литра мощностью 211 л.с. и с макимальным крутящим объёмом 350 Нм, а также в «горячем» варианте с полным приводом и 3-литровыми турбомотроом производительностью 405 лошадиных сил и 475 Нм тяги. 

Оба двигателя работают в паре с 7-диапазонной автоматической трансмиссией.

Комплектация Цена (руб.)
Pure 1 999 000
Luxe 2 199 000
Sport 2 499 000
Red Sport 2 999 000

Уже в базовое оснащение седана войдут галогенные фары, двухзонный климат-контроль, мультифункциональный руль, передние сиденья с электроподогревом, камера заднего вида, круиз-контроль и мультимедийная система.

В топовой версии доступны: отделка салона кожей и деревом, светодиодные фары, система полуавтономного вождения ProPilot, передние и задние датчики парковки, адаптивная подвеска, спортивные тормоза с суппортами красного цвета, люк с электроприводом, аудиосистема Bose с 16-ю динамиками и 19-дюймовые колесные диски.
Дизайн и тюнинг Инфинити Ку50

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| Кому: Aybek В сервис центр обращайтесь, там вам все это настроят. Если нет сервис центров рядом, ищите тогда возможность подключения к бортовому компьютеру по шнуру. По другому вы эти вопросы никак не решите. Если с датчиком бокового интервала и датчиком температуры ошибки и их возможно починить, ...
Асламбек
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| Кому: Евгений Якимов Поддержу вас. Сестра двоюродная со своим ухажером купила данную машину б.у. в кредит (я против такого, денег у людей нет, зато взяли кредит и с помощью родственников отдают его) . Работа ее связана с постоянными разъездами между городами, ухажер в качестве водителя. Фирма оплачивает ...
Михаил
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
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Российский офис Infiniti озвучил рублевый прайс на обновленный Q50
{{material_120146}}На нашем рынке модель будет доступна в двух модификациях: заднеприводной версии с наддувным 4-цилиндровым агрегатом объёмом 2 литра мощностью 211 л.с. и с макимальным крутящим объёмом 350 Нм, а также в «горячем» варианте с полным приводом и 3-литровыми турбомотроом производительностью 405 лошадиных сил и 475 Нм тяги. Оба двигателя работают в паре с 7-диапазонной автоматической трансмиссией.Комплектация Цена (руб.)Pure 1 999 000Luxe 2 199 000Sport 2 499 000Red Sport 2 999 000Уже в базовое оснащение седана войдут галогенные фары, двухзонный климат-контроль, мультифункциональный руль, передние сиденья с электроподогревом, камера заднего вида, круиз-контроль и мультимедийная система.В топовой версии доступны: отделка салона кожей и деревом, светодиодные фары, система полуавтономного вождения ProPilot, передние и задние датчики парковки, адаптивная подвеска, спортивные тормоза с суппортами красного цвета, люк с электроприводом, аудиосистема Bose с 16-ю динамиками и 19-дюймовые колесные диски.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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