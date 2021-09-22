Российский плавающий танк сбросили с вышки: его готовят к прыжкам с парашютом
На первом этапе танк сбросили со специальной вышки, имитируя удар при десантировании. «Спрут» успешно выдержал испытания, функциональность ни одной из систем не пострадала. Как пояснил журналистам РИА «Новости» индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, следующий шаг – сброс машины с самолета. Сейчас ведется разработка парашютной системы для модернизированного «Спрута». Также в рамках государственных испытаний будут проводиться перевозки танка на Ил-76, Ан-124 и на внешней подвеске вертолета Ми-26
Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1» на гусеничном шасси вооружена артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров, может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Развивает скорость по шоссе до 70 км/ч, на плаву – до 9 км/ч. Самоходная пушка также классифицируется как легкий танк.
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