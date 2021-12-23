Российский производитель ракетных комплексов разработал спортивный кроссовер: первые изображения
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Фото: vk.com/rusautomobile
Впервые модульную платформу E-Neva показали летом 2021 года на выставке «Армия-2021» в подмосковной Кубинке. А сейчас в патентной базе Федерального института промышленной собственности появились первые изображения нового кроссовера, который также назвали E-Neva, пишет Русский автомобиль.
Габаритная длина новинки составляет 4,5 метра, но благодаря электрической компоновке и большой колесной базе автомобиль получит просторный салон и багажник, вмещающий до 610 литров груза. В движение кроссовер будут приводить два электромотора суммарной отдачей 435 л.с. С места до 60 км/ч он сможет разгоняться за 2,7 секунды. Максимальная скорость достигает 197 км/ч, а пробег без подзарядки – 463 километра.
В оснащение войдет цифровая приборная панель, тачскрин медиасистемы диагональю 15 дюймов и проекционный экран на лобовом стекле. Дату премьеры пока не называют даже приблизительно. Однако, судя по фотографиям, первые рабочие прототипы уже построены.
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