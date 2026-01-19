Почему продажи электрокаров в России рухнули — неожиданные лидеры и аутсайдеры

19 января 2026, 12:29
Российский рынок электромобилей обвалился на треть за год - Zeekr удержал лидерство вопреки падению
В 2025 году продажи электромобилей в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а некоторые бренды удивили результатами. Эксперты отмечают неожиданные тенденции. Что ждет рынок дальше - вопрос открыт.
В 2025 году российский рынок электромобилей пережил настоящий шок: количество новых легковых электрокаров, зарегистрированных в стране, сократилось на 30% по сравнению с предыдущим годом. Всего было поставлено на учет 12,5 тысячи машин, что даже ниже уровня 2023 года. Такие данные приводит глава «Автостата» Сергей Целиков, и они выглядят тревожно на фоне недавнего оптимизма в отрасли.
Лидером по итогам года остался Zeekr, хотя его результат сложно назвать поводом для гордости. Продажи бренда рухнули на 61%, и итоговая цифра - 3 тысячи автомобилей - выглядит скромно на фоне прошлых успехов. В последние месяцы Zeekr и вовсе уступал пальму первенства, но по итогам года все же сохранил лидерство. Это, пожалуй, единственный позитив для поклонников марки.
На втором месте оказался российский бренд Evolute, который, напротив, показал впечатляющий рост - плюс 45% и 1,8 тысячи реализованных электрокаров. Такой скачок объясняется активной работой компании на внутреннем рынке и, возможно, поддержкой со стороны государства. Третью строчку занял калининградский Amberauto, совершивший настоящий прорыв во второй половине года. Модель A5 разошлась тиражом 1126 экземпляров, но декабрьское падение продаж вызывает вопросы о перспективах бренда в 2026 году.
В пятерку сильнейших вошли также Avatr (978 машин) и «Москвич» (880 штук). При этом успех «Москвича» обеспечен в основном корпоративными закупками модели 3e для московских компаний. Среди частных покупателей спрос на электрокары этой марки остается минимальным, что говорит о специфике российского рынка.
Среди брендов, которые только начинают набирать обороты, эксперты выделяют BYD (843 машины), Xiaomi (703) и Geely (463). Их успехи в Китае позволяют надеяться на дальнейшее укрепление позиций и в России. Однако пока эти марки не могут конкурировать с лидерами по объему продаж.
Особое внимание привлекает ситуация с Tesla. Еще недавно компания уверенно держала лидерство, но в 2025 году опустилась на девятое место с результатом 449 автомобилей. Это на 34% меньше, чем годом ранее. Причины такого падения кроются как в изменении рыночной конъюнктуры, так и в снижении интереса к бренду среди российских покупателей.
Десятку замыкает китайский бренд Ora (374 машины), который, по сути, уже покидает российский рынок. Почти все зарегистрированные электрокары этой марки - это автомобили прошлых лет выпуска. Вне топ-10 остались такие известные марки, как BMW, Hongqi, Volkswagen, Mercedes и Honda. Их суммарные продажи не превысили 200 единиц за год, что выглядит неожиданно скромно для столь громких имен.
Как пишет «Российская Газета», столь резкое падение продаж электромобилей в России стало неприятным сюрпризом для многих участников рынка. Эксперты отмечают, что на ситуацию повлияли сразу несколько факторов: снижение покупательской активности, отсутствие новых программ господдержки, а также рост цен на электрокары и инфраструктурные проблемы. В результате даже самые амбициозные планы производителей оказались под угрозой.
Сложно сказать, удастся ли рынку электромобилей в России быстро восстановиться после такого удара. Пока же очевидно одно: привычная расстановка сил изменилась, а новые лидеры и аутсайдеры заставляют пересмотреть прогнозы на будущее.
