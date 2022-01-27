Российский рынок грузовиков-2021: дефицит техники, санкции и триумф лидера
Такие данные приводит Аналитическое агентство «Автостат», социологи которого совместно с коллегами из АО «Электронный паспорт» провели соответствующее исследование. В отчете говорится о том, что все без исключения компании, составившие российский ТОП-10, показали положительную динамику.
В процентном отношении наибольший рост (62,4%) показал китайский брендShacman (Shaanxi), наименьший – у японского Isuzu (+12,8%). Максимум, что это дало компаниям – входной билет в сильнейшую «десятку» (соответственно, 10 и 9 места), потому как каждая смогла реализовать в нашей стране менее 3 тыс. грузовиков.
Это не так много, особенно на фоне отечественного «КамАЗа», который в очередной раз показал, кто в доме хозяин, имея недосягаемый для конкурентов результат 35 140 ед. (+26,6%). И пусть при этом доля челнинского автогиганта, по итогам 2021-го, снизилась на 1,2%, ребятам из ГАЗа(9 402 ед., рост +37,8%) и Scania (7 124 ед., +44,6%), что разместились на 2 и 3 местах, пахать и пахать.
Для полноты картины приведем результаты других автопроизводителей, вошедших в ТОП-10: Volvo (5 629 ед., +25,4), МАЗ (5 410 ед., +44,5), «Урал» (4 871 ед., +34,7%), Mercedes-Benz (4 555 ед., +34,7%), MAN (4 403 ед.,+14,9%). На долю других производителей грузовиков, оставшихся за бортом «десятки», суммарно пришлось в 2021-м 15 663 автомобиля.
По данным Авито Авто, из всех регионов России наиболее активный спрос на новые грузовые автомобили наблюдался в Татарстане: на долю региона пришлось 14,91% от общефедерального спроса. На долю Москвы и Московской области пришлось 14,45% от общего спроса. Третью строчку занимает Челябинская область, четвертую – Краснодарский край, пятую – Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Средняя стоимость грузового автомобиля, по данным сервиса, составила: в Татарстане – 4 440 000 рублей, в столичной агломерации - 5 450 000 рублей, В Челябинской области - 3 470 000 рублей, на Кубани - 4 316 000 руб., в СПб и Ленобласти – 4 305 000 руб. Средняя цена грузовика с пробегом в России составила в 2021 году 690 000 рублей, увеличившись на 38% по сравнению с 2020-м.
«Электро» в грузовой области не катит
«Зеленые» перспективы, что рисуют европейские политики, производителей грузовиков не радуют – они просто не видят будущее за электрическими «гигантами», при этом разработка новых моделей с ДВС, в силу понятных причин, практически сведена к нулю. Итог – тот самый дефицит машин, о котором мы говорим.
Дошло до того, что иностранцы всерьез задумались о том, как бы им стимулировать клиентов использовать по максимуму уже произведенные грузовики. Та же компания Renault, например, открыла 2 предприятия по восстановлению старой техники и активно продвигает программу «Рено Трак с пробегом».
По-хозяйски
На этом фоне положение дел у отечественных производителей намного лучше. Актуальная доля того же «КамАЗа» в России составляет почти 36% - это не просто много, а архи-много, констатируют эксперты. И, в силу проблем, о которых мы говорим, она можетрасти и дальше. Если, конечно же, в ситуацию не вмешается большая политика. Пусть у автогиганта налажены хорошие партнерские связи с DaimlerAG, но трансмиссия у татарских грузовиков все же не своя – ZF`ская.
В «пятерке» моделей, которые в 2021 году продавались активнее всего, сразу три «КамАЗа»: -5490, -43118 и -65115. На протяжении года компания радовала известиями о грядущих новинках, в том числе в сегментах, ранее для нее не свойственных (вспомним хотя бы «Компас»).Плюс практически монопольное закрепление на объемном московском рынке электробусов: по условиям договора, заключённого в начале 2021 года, компания поэтапно поставила столице 350 электробусов КамАЗ-6282. Сегодня в различных районах Первопрестольной курсирует 750 электробусов данной модели, это очень большая цифра.
Нижегородцы выезжают на «ГАЗоне»
В модельном ТОП-5 есть и продукт Горьковского автозавода – «ГАЗонNext». Грузовик разошелся тиражом 6 690 ед. (рост – 34,7%), что в очередной раз продемонстрировало его востребованность у трудового населения. Автомобиль выпускается с конца 2014 года, это 5-е по счёту семейство средне-тоннажных моделей ГАЗ.
Его сильная сторона – в универсальности: не какой-то узкопрофильный грузовик, а большое семейство, разделённое на отдельные группы: городскую, универсальную и (в перспективе) внедорожную и повышенной грузоподъёмности. «ГАЗонNext» можно назвать одним из примеров импортозамещения: базовый двигатель и до 90% деталей производятся в России.
Появившемуся в начале прошлого года грузовичку «Валдай Next» до уровня «ГАЗона» пока что не дотянуть. Этот бескапотный среднетоннажник, напомним, использует китайскую кабину, в адрес которой чего только не приходилось слышать. Наверное, за столько месяцев можно было бы смириться с «неродной мордочкой», но не понять другое: почему за это время на ГАЗе так и не была освоена сварка этой самой кабины (ее по-прежнему ввозят из Китая).
В конце 2021-го нижегородцы вышли на рынок Австралии, куда начались поставки полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next».Правда, на том далеком рынке автомобиль будет продаваться под именем GAZ Trackmaster.
В первой половине 2022 года Горьковский автозавод должен передать немецким заказчикам автомобиль на водороде, созданный на шасси «ГАЗель Next» полной массой 4,6 тонны с двухрядной кабиной. Он будет оборудован топливными элементами, системой хранения и подачи водорода, тяговой батареей и электродвигателем. Водородная ГАЗель сможет проезжать 500 км. В прошлом году водородный ГАЗ проходил испытания и сертификацию в Европе.
Белорусам трудно
К примеру, сотрудничество МАЗа с немецким концерном ZF ведет свое начало со времен СССР. В 1989 году трехосные седельные тягачи МАЗ-64226 начали серийно комплектовать механическими 16-ступенчатыми коробками передач ZF 16S-151. С тех пор партнерство набирало обороты и сегодня вышло на новый уровень.
Сегодня ZF поставляет на МАЗ механические и автоматические коробки передач для грузовой и пассажирской техники, раздаточные коробки, портальные мосты, рулевые механизмы. Только с 2008 по 2016 год на различные модели МАЗ было установлено более 45 тыс. трансмиссий, а всех компонентов – свыше 50 тыс. Годовой оборот МАЗа составляет около 1,5 млрд рублей. При этом у компании очень небольшая прибыль. В 2019-м она составила всего около 150 тыс. рублей, а в 2020-м МАЗ получил убыток около полумиллиона рублей.
Страдает от введенных летом 2021-го санкций и «БелАЗ». Завод не смог отправить осенью автозапчасти в Боснию и Герцеговину, поскольку литовская таможня отказалась пропустить груз и вернула его в Белоруссию. Как отмечается в сообщении таможни, груз запчастей весом почти 15 тонн проверили в пункте пограничного контроля Мядининкай, стоимость груза - более 214 тыс. долларов. Партия деталей к автомобилям возвращена, потому что в отношении «БелАЗа» действуют санкции ЕС на продажу и поставки продукции.
В Миассе грезят собственными мостами
Однако наряду с этим такие показатели, как EBITDA и чистая прибыль оказались меньше и не достигли уровня целевых показателей. Связано это, прежде всего, с тем, что 2021-й год ознаменовался резким ростом цен практически на все материалы и комплектующие. Относительно планов по выпуску продукции на 2022 год – ожидается увеличение выпуска и реализация автомобилей в количестве 9401 ед. При этом поставлены серьезные задачи по достижению показателей качества выпускаемой продукции.
Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил заводу «Урал» заем на 2 млрд рублей по программе «Приоритетные проекты». С его помощью предприятие запустит производство ведущих мостов и передних осей для своих грузовиков. Общий бюджет проекта составляет 2,9 млрд рублей. В настоящее время новые мосты для тяжелых «Уралов» закупаются в Китае. Миасское предприятие готово выпускать эту продукцию не только для собственных нужд, но и поставлять её другим российским производителям грузовиков. В рамках проекта планируется локализовать все мосты, которые сегодня импортируются.
Правда, процесс этот не скорый - производство должно быть запущено не раньше 2023 года. Предусматривается создание 13 модификаций автомобильных мостов и 20 модификаций мостов для строительно-дорожных машин. К 2025 году АЗ «Урал» планирует выпускать не менее 18 800 ведущих мостов и осей для автомобилей только под свои потребности, без учёта внешнего рынка, а также около 5 000 комплектующих для спецтехники.
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