Кто вытесняет Газели с пьедестала? Largus и NN удивляют: неожиданные перемены в сегменте LCV

Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты

Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?

Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?

В ноябре 2025 года российский рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) оказался в непростой ситуации. Как сообщает Комтранс, после относительно стабильного октября продажи резко пошли вниз. За месяц реализовано всего 6 847 машин, что на 40% меньше, чем год назад. Даже по сравнению с октябрем, когда было продано 8 838 LCV, падение составило 22,5%. За одиннадцать месяцев 2025 года дилеры передали клиентам 74 172 новых LCV, а это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегмент не просто проседает, а демонстрирует устойчивое снижение.

Фото: Автостат Инфо

ГАЗ, несмотря на сохранение лидерства по объему продаж, оказался в числе главных аутсайдеров по темпам падения. В ноябре дилеры марки реализовали лишь 3,5 тысячи автомобилей против 6,3 тысячи годом ранее. За январь-ноябрь продажи ГАЗ составили 35,9 тысячи машин, что на треть меньше прошлогоднего результата. УАЗ и Lada также не смогли удержаться на плаву в ноябре: их продажи сократились на 53% и 58% соответственно. Однако если смотреть на годовую динамику, у Lada ситуация выглядит куда оптимистичнее: продажи LCV выросли на 57% и достигли 13,4 тысячи единиц. УАЗ, напротив, потерял 40% год к году.

Интересно, что на фоне падения отечественных брендов некоторые иностранные производители, напротив, демонстрируют рост. Mercedes и Foton увеличили продажи как в ноябре, так и по итогам года. В ноябре Mercedes реализовал 189 машин, а Foton — 122, что на 44% и 146% больше, чем год назад. Fiat также показал уверенный рост, а вот китайский Dongfeng, напротив, заметно сдал позиции.

Фото: Автостат Инфо

Если рассматривать структуру продаж по моделям, становится очевидно, что спрос смещается в сторону новых решений. Классическая ГАЗель NEXT по-прежнему занимает первое место, но ее продажи в ноябре почти вдвое ниже прошлогодних: 1 848 против 3 967 штук. За одиннадцать месяцев реализовано 19,4 тысячи таких машин — минус 41% к прошлому году. Зато новые модели демонстрируют впечатляющий рост. ГАЗель NN увеличила продажи в ноябре на 606%, а в годовом выражении — на 117%. Фургоны Lada Largus за одиннадцать месяцев прибавили 163%, а Компасс 5 4х2 — 238% только за ноябрь.

Традиционные рабочие лошадки, такие как ГАЗ 3302, УАЗ 3909, «Соболь» и УАЗ Профи, теряют популярность. По большинству из них падение продаж составляет от 30 до 40% как в ноябре, так и по итогам года. Это говорит о том, что рынок постепенно отказывается от старых платформ в пользу более современных и экономичных моделей.

Фото: Автостат Инфо

В целом, сегмент LCV в России к концу 2025 года переживает не только сокращение объема, но и заметную трансформацию. Крупные игроки на классических шасси уступают место новым модификациям, а импортные бренды, хоть и с небольшой долей, постепенно укрепляют свои позиции за счет нишевых предложений. Как отмечает Комтранс, рынок становится все более разнообразным, а конкуренция — острее.