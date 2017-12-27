27 декабря 2017, 13:55

Российский рынок LCV не сдвинулся с шестой позиции в Европе

По итогам ноября текущего года продажи новых легких коммерческих автомобилей в России составили 10 474 единицы , что на 13,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, в европейском рейтинге наша страна осталась на шестой позиции.
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Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в ноябре увеличились на 3,2% до 180 549 единиц. При этом лидером остается Франция: там покупателям было передано 38 739 машин (+8,5%).

На второй позиции находится Великобритания с показателем 26 486 проданных автомобилей. Рынок в этом сегменте сократился на 11,1%. Замыкает тройку лидеров а Германия с показателем 26 276 штук (+6,2%).

Далее идут Италия (20 250; -9,4%) и Испания (18 273; +18,4%). Таким образом, Россия не вошла в пятерку лидеров по продажам LCV.

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Российский рынок LCV не сдвинулся с шестой позиции в Европе
Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на Европейскую ассоциацию автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в ноябре увеличились на 3,2% до 180 549 единиц. При этом лидером остается Франция: там покупателям было передано 38 739 машин (+8,5%).На второй позиции находится Великобритания с показателем 26 486 проданных автомобилей. Рынок в этом сегменте сократился на 11,1%. Замыкает тройку лидеров а Германия с показателем 26 276 штук (+6,2%). Далее идут Италия (20 250; -9,4%) и Испания (18 273; +18,4%). Таким образом, Россия не вошла в пятерку лидеров по продажам LCV.
2017-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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