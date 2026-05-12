Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 09:28

Российский рынок новых авто поднялся на 13 место в мире: кто теряет, а кто растет

Россия обошла Испанию, но уступила Мексике в мировом рейтинге продаж новых автомобилей

В апреле российский рынок новых легковых автомобилей неожиданно улучшил свои позиции. Мало кто знает, но Россия впервые за долгое время обогнала Испанию и вошла в топ-13 мировых авторынков. Какие страны оказались в минусе, а где продажи пошли вверх - объяснил эксперт. Почему эти перемены важны именно сейчас и что они значат для покупателей - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей апрель принес неожиданные новости: отечественный рынок новых легковых автомобилей резко улучшил свои позиции на мировой арене. На фоне заметного спада в США и Китае, Россия сумела не только удержаться, но и подняться на 13 место среди крупнейших авторынков планеты. Это событие может повлиять на выбор моделей, ценообразование и даже на стратегию автопроизводителей в ближайшие месяцы.

Как сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков, в апреле два крупнейших мировых рынка - США и Китай - продолжили терять обороты. В Америке продажи новых легковых автомобилей снизились на 6,7%, составив 1,38 миллиона машин. Китайский рынок и вовсе рухнул на 21,6%, остановившись на отметке 1,4 миллиона. Не смогли удержаться и Бразилия с Канадой: там продажи просели на 7,8% и 3,9% соответственно.

Однако не все страны оказались в минусе. Индия показала рост на 12,2%, Япония прибавила 9,1%, а Германия - 2,7%. Великобритания стала настоящим лидером среди топ-15, увеличив продажи на 24%. Италия также отметилась хорошей динамикой - плюс 11,6%.

Особое внимание привлекает Россия, где продажи новых легковых автомобилей в апреле выросли на 15,1%. Благодаря этому страна обошла Испанию и заняла 13 место в мировом рейтинге. По мнению экспертов, такой скачок связан с восстановлением спроса и появлением новых моделей на рынке. Важно отметить, что подобные перемены могут изменить расстановку сил среди автопроизводителей и дилеров, а также повлиять на доступность популярных моделей для покупателей.

В топ-15 крупнейших авторынков мира по итогам апреля вошли: Китай (1,4 млн, -21,6%), США (1,38 млн, -6,7%), Индия (407,3 тыс, +12,2%), Япония (374 тыс, +9,1%), Германия (249,2 тыс, +2,7%), Бразилия (248,3 тыс, -7,8%), Канада (178 тыс, -3,9%), Италия (155,2 тыс, +11,6%), Южная Корея (151,3 тыс, +0,7%), Великобритания (149,2 тыс, +24%), Франция (138,3 тыс, -0,3%), Мексика (118,9 тыс, +8,6%), Россия (117,5 тыс, +15,1%), Испания (106,9 тыс, +8,5%) и Турция (80,2 тыс, -6,1%).

Динамика на мировом рынке автомобилей в этом году стала особенно непредсказуемой. В то время как одни страны теряют позиции, другие неожиданно выходят в лидеры. Для российских покупателей это может означать расширение ассортимента и новые возможности для выгодных покупок. Однако не стоит забывать, что ситуация на рынке может быстро измениться, и эксперты советуют внимательно следить за тенденциями.

Интересно, что еще недавно эксперты отмечали замедление темпов роста российского рынка. Например, в одном из недавних обзоров подробно разбирались причины снижения продаж и возможные последствия для покупателей - подробности о недавнем спаде на рынке новых машин позволяют лучше понять, насколько важен нынешний скачок вверх.

