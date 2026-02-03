Вышло исследование о перенах на российском авторынке: как изменились лидеры и аутсайдеры авторынка

Российский рынок новых авто в 2025: кто выиграл, а кто ушел в минус

В 2025 году продажи новых машин в России снизились на 15,6%. Ситуация на рынке оказалась нестабильной. Некоторые бренды удивили результатами. Эксперты обсуждают возможные сценарии на следующий год.

В 2025 году российский рынок новых легковых автомобилей вновь оказался в центре внимания. Несмотря на частичное восстановление после кризиса, объемы продаж так и не достигли докризисных показателей. По информации журнала За рулем, за год было реализовано 1 326 016 новых машин, что на 15,6% меньше, чем в 2024 году. Такой результат эксперты называют умеренно негативным, учитывая ожидания отрасли и экономические условия.

Среди ключевых факторов, повлиявших на динамику, выделяют ужесточение денежно-кредитной политики. Центробанк держал высокую ключевую ставку почти весь год, что сделало автокредиты практически недоступными для большинства россиян. В результате объемы кредитования автомобилей сократились более чем на треть, а средний срок займа вырос до шести лет - это рекордно долго для рынка новых машин.

Год прошел под знаком резких колебаний. Январь стартовал с ростом, но уже к марту продажи обвалились почти наполовину. В течение весны и лета рынок оставался под давлением, а временное оживление осенью объяснялось не реальным спросом, а попытками покупателей успеть до повышения утильсбора. Октябрь вновь стал самым активным месяцем, но эксперты связывают это с особенностями налогового календаря, а не с рыночными трендами.

Дилеры большую часть года распродавали автомобили, закупленные еще по старым ставкам утильсбора. В первой половине 2025 года только четверть проданных машин была свежего выпуска, а у некоторых брендов доля прошлогодних автомобилей превышала 90%. Лишь к концу года ситуация выровнялась, и половина реализованных авто относилась к текущему году.

Среди производителей произошли заметные перестановки. АВТОВАЗ продолжил терять долю: если в 2023 году его показатель составлял 30,6%, то к концу 2025 года он снизился до 24,9%. Особенно слабым оказался октябрь, когда доля бренда упала до 20,1%. Продажи Lada сократились на четверть, что хуже среднерыночных темпов. В то же время Belgee и Solaris показали впечатляющий рост, увеличив продажи в два и более раза. Китайские марки в целом сохранили сильные позиции, хотя их суммарная доля снизилась с 58,5% до 51,7% - аналитики объясняют это появлением новых локальных брендов на базе китайских моделей.

Среди новичков выделился Tenet, который за несколько месяцев занял девятое место по продажам. Москвич, напротив, потерял позиции, опустившись с 12-го на 17-е место. В сегменте электромобилей заметного прорыва не произошло: Xcite не смог развить успех, а Evolute увеличил продажи за счет гибридных моделей. Другие проекты, такие как Sollers и Amberauto, остались вне топ-30, а спрос на электромобили поддерживался в основном скидками.

Эксперты рассматривают три сценария развития рынка на 2026 год. Пессимистичный вариант предполагает дальнейшее снижение продаж до 1,2 млн машин, оптимистичный - рост до 1,46 млн. Базовый прогноз - стагнация и отсутствие заметных изменений. Как будет развиваться ситуация, покажет время.