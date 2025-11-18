Почему автобусы исчезают с прилавков: неожиданные лидеры и провальные аутсайдеры. Кто выживет в 2025 году?

Российский рынок новых автобусов обвалился: продажи упали почти вдвое

Рынок новых автобусов переживает не лучшие времена. Лидеры теряют позиции, а вторичный сегмент держится крепче. Какие марки удивили, а кто ушел в тень? Подробности в нашем материале.

Рынок новых автобусов переживает не лучшие времена. Лидеры теряют позиции, а вторичный сегмент держится крепче. Какие марки удивили, а кто ушел в тень? Подробности в нашем материале.

Ситуация на российском рынке автобусов в 2025 году оказалась крайне напряженной. По информации Комтранс, за первые десять месяцев текущего года продажи новых автобусов сократились почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего реализовано 8,3 тысячи новых машин, что на 46,6% меньше, чем годом ранее.

Особенно заметно просели такие крупные игроки, как ЛиАЗ и НефАЗ. Их показатели снизились на 70,2% и 56,7% соответственно. Эти бренды, еще недавно считавшиеся одними из самых стабильных, теперь вынуждены уступать место более устойчивым конкурентам. В то же время, ПАЗ, YUTONG и КамАЗ смогли удержаться на плаву, хотя и их продажи уменьшились, но не столь драматично. Интересно, что доля этих марок на рынке даже выросла: ПАЗ занял 45,5%, YUTONG – 12,9%, а КамАЗ – 5,1%.

Вторичный рынок автобусов оказался куда более устойчивым к кризису. За тот же период было продано 14,2 тысячи подержанных автобусов, а снижение составило всего 1,3%. Здесь тоже не обошлось без сюрпризов: ЛиАЗ и HYUNDAI показали спад на 34,7% и 24,3% соответственно. Однако НефАЗ, напротив, продемонстрировал внушительный рост – продажи увеличились на 128,7%. ПАЗ и МАЗ также смогли прибавить: их показатели выросли на 13,9% и 2,5%.

Любопытно, что пять ведущих брендов, как среди новых, так и среди подержанных автобусов, формируют более 70% всех продаж. Это говорит о высокой концентрации рынка и жесткой конкуренции между основными игроками. Остальные производители довольствуются лишь небольшими долями, не оказывая существенного влияния на общую картину.

Эксперты отмечают, что столь резкое падение спроса на новые автобусы связано с несколькими факторами. Во-первых, продолжается рост цен на технику и комплектующие. Во-вторых, многие перевозчики предпочитают обновлять парк за счет подержанных машин, что позволяет экономить средства. В-третьих, нестабильная экономическая ситуация вынуждает компании откладывать крупные закупки до лучших времен.

В итоге, несмотря на общее сокращение рынка, некоторые бренды смогли воспользоваться ситуацией и укрепить свои позиции. Остальным же предстоит искать новые пути для выживания в условиях жесткой конкуренции и снижения спроса. Как будет развиваться ситуация дальше, покажет время, но уже сейчас ясно: рынок автобусов переживает не самые легкие времена.