Китайцы наступают, а УАЗ вне топа: почему пикапы теряют популярность?

Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж

В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.

В ноябре 2025 года российский рынок новых пикапов пережил заметное падение: реализовано всего 1 993 автомобиля, что почти на четверть меньше, чем годом ранее. При этом общий авторынок страны, по информации Автостат, показал рост на 5%. Такая разница в динамике вызывает вопросы даже у опытных аналитиков.

Снижение спроса на новые пикапы продолжается уже девятый месяц подряд, начиная с марта. За это время сегмент не смог показать ни одного месяца с положительной динамикой. В то время как другие классы автомобилей демонстрируют уверенный рост, пикапы словно застряли в затяжном пике.

Лидирующие позиции в ноябре заняли китайские бренды. JAC стал абсолютным фаворитом, продав 371 пикап, что составляет почти пятую часть от всех реализованных машин в этом сегменте. Следом за ним расположился Great Wall с результатом 315 автомобилей. Третье место досталось Changan, который реализовал 276 пикапов. Российский Sollers занял четвертую строчку с 242 проданными машинами, а замыкает пятерку RAM — 225 автомобилей, несмотря на отсутствие официального присутствия марки в России.

Отечественный УАЗ, некогда бессменный лидер, уже третий месяц подряд не входит в топ-5. Это тревожный сигнал для российского автопрома, ведь еще недавно бренд уверенно держал позиции в сегменте пикапов.

В модельном зачете ситуация выглядит схожей. JAC T9 стал самым популярным пикапом ноября с результатом 320 проданных экземпляров. За ним следуют Changan Hunter Plus (273 шт.) и Great Wall Poer (250 шт.). В пятерку также вошли RAM 1500 (225 шт.) и УАЗ «Пикап» (197 шт.), который хоть и не попал в топ-5 брендов, но удержал позиции среди моделей.

Если рассматривать итоги за 11 месяцев 2025 года, то продажи новых пикапов в России составили 19,5 тысячи единиц. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, сегмент продолжает терять покупателей, несмотря на общее оживление рынка.

Причины такого спада могут быть разными: от изменения предпочтений покупателей до роста конкуренции со стороны кроссоверов и внедорожников. Не исключено, что свою роль сыграли и экономические факторы, а также ограниченное предложение некоторых моделей.