Почему продажи обвалились: неожиданные детали и скрытые причины

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

16 января 2026, 14:27

Российский рынок новых тяжелых грузовиков в 2025 году показал рекордное падение

Российский рынок новых тяжелых грузовиков в 2025 году показал рекордное падение

Почему продажи обвалились: неожиданные детали и скрытые причины

Российский рынок новых тяжелых грузовиков в 2025 году показал рекордное падение

В 2025 году продажи новых тяжелых грузовиков в России резко снизились. Эксперты отмечают минимальные показатели за последние годы. Какие сегменты пострадали сильнее всего и что происходит на рынке - читайте в материале.

В 2025 году продажи новых тяжелых грузовиков в России резко снизились. Эксперты отмечают минимальные показатели за последние годы. Какие сегменты пострадали сильнее всего и что происходит на рынке - читайте в материале.

В 2025 году российский рынок новых крупнотоннажных грузовых автомобилей пережил настоящий обвал. По информации «Автостат», за год было реализовано всего 46,9 тысячи новых машин полной массой свыше 16 тонн. Это на 54% меньше, чем годом ранее, и такой провал не наблюдался уже пять лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2022 году, когда продажи составили 69,2 тысячи единиц.

Интересно, что почти половина всех проданных в 2025 году тяжелых грузовиков - это автомобили, выпущенные еще в 2024 году. Каждый восьмой грузовик оказался и вовсе 2023 года выпуска. Только около 40% реализованных машин были произведены непосредственно в 2025 году. Такая структура продаж говорит о том, что дилеры и перевозчики активно распродавали складские остатки, а свежих поставок на рынок поступало заметно меньше.

Сегмент седельных тягачей, традиционно лидирующий по популярности, в 2025 году испытал самое глубокое падение - минус 69%. Их доля на рынке составила 33,5%. Спецтехника, занявшая второе место с долей 29,2%, показала снижение на 23%. Самосвалы, замыкающие тройку лидеров, просели на 59% и заняли 19,2% рынка. Такая динамика свидетельствует о серьезных изменениях в структуре спроса и, возможно, о корректировке инвестиционных планов транспортных компаний.

Если рассматривать рынок по колесным формулам, то наибольшей популярностью пользовались грузовики 4х2 - почти треть всех продаж. За ними следуют машины с формулами 6х4 и 6х6, которые заняли 27,7% и 23,1% соответственно. Это отражает специфику российских перевозок, где универсальность и проходимость по-прежнему востребованы.

Эксперты отмечают, что столь резкое сокращение продаж новых тяжелых грузовиков может быть связано с целым рядом факторов. Среди них - экономическая нестабильность, снижение инвестиционной активности в строительстве и логистике, а также возможные сложности с поставками комплектующих. Не исключено, что свою роль сыграли и изменения в государственной политике по отношению к автотранспорту, включая налогообложение и требования к экологическим стандартам.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Краснодар Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться