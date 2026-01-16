Почему продажи обвалились: неожиданные детали и скрытые причины

Российский рынок новых тяжелых грузовиков в 2025 году показал рекордное падение

В 2025 году продажи новых тяжелых грузовиков в России резко снизились. Эксперты отмечают минимальные показатели за последние годы. Какие сегменты пострадали сильнее всего и что происходит на рынке - читайте в материале.

В 2025 году российский рынок новых крупнотоннажных грузовых автомобилей пережил настоящий обвал. По информации «Автостат», за год было реализовано всего 46,9 тысячи новых машин полной массой свыше 16 тонн. Это на 54% меньше, чем годом ранее, и такой провал не наблюдался уже пять лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2022 году, когда продажи составили 69,2 тысячи единиц.

Интересно, что почти половина всех проданных в 2025 году тяжелых грузовиков - это автомобили, выпущенные еще в 2024 году. Каждый восьмой грузовик оказался и вовсе 2023 года выпуска. Только около 40% реализованных машин были произведены непосредственно в 2025 году. Такая структура продаж говорит о том, что дилеры и перевозчики активно распродавали складские остатки, а свежих поставок на рынок поступало заметно меньше.

Сегмент седельных тягачей, традиционно лидирующий по популярности, в 2025 году испытал самое глубокое падение - минус 69%. Их доля на рынке составила 33,5%. Спецтехника, занявшая второе место с долей 29,2%, показала снижение на 23%. Самосвалы, замыкающие тройку лидеров, просели на 59% и заняли 19,2% рынка. Такая динамика свидетельствует о серьезных изменениях в структуре спроса и, возможно, о корректировке инвестиционных планов транспортных компаний.

Если рассматривать рынок по колесным формулам, то наибольшей популярностью пользовались грузовики 4х2 - почти треть всех продаж. За ними следуют машины с формулами 6х4 и 6х6, которые заняли 27,7% и 23,1% соответственно. Это отражает специфику российских перевозок, где универсальность и проходимость по-прежнему востребованы.

Эксперты отмечают, что столь резкое сокращение продаж новых тяжелых грузовиков может быть связано с целым рядом факторов. Среди них - экономическая нестабильность, снижение инвестиционной активности в строительстве и логистике, а также возможные сложности с поставками комплектующих. Не исключено, что свою роль сыграли и изменения в государственной политике по отношению к автотранспорту, включая налогообложение и требования к экологическим стандартам.