Снижение спроса на б/у машины: что скрывают дилеры? Новый утильсбор и праздники – двойной удар?

Российский рынок подержанных авто: дилеры прогнозируют спад продаж в 2025 году

Эксперты предрекают перемены на рынке подержанных авто. Дилеры осторожно оценивают перспективы. Новые правила и сезонные факторы могут изменить привычный спрос. Что ждет покупателей и продавцов – интрига сохраняется.

Эксперты предрекают перемены на рынке подержанных авто. Дилеры осторожно оценивают перспективы. Новые правила и сезонные факторы могут изменить привычный спрос. Что ждет покупателей и продавцов – интрига сохраняется.

В ближайшие месяцы российский рынок автомобилей с пробегом столкнется с переменами, которые могут изменить привычный баланс спроса и предложения. По информации Автостат, дилеры уже сейчас отмечают признаки стабилизации, но не исключают плавного снижения продаж. Причиной тому служат не только сезонные колебания, связанные с предновогодней суетой, но и изменения в расчетах утилизационного сбора, которые вступают в силу в этом году.

Специалисты отмечают, что после рекордных показателей октября 2025 года, когда объем сделок на вторичном рынке достиг исторического максимума, активность покупателей постепенно снижается. В первую очередь это связано с тем, что новые правила расчета утильсбора делают ввоз мощных автомобилей менее выгодным. Особенно это касается машин с двигателями свыше 160 лошадиных сил – теперь их импорт становится экономически нецелесообразным для большинства игроков рынка.

В то же время, дилеры подчеркивают, что ситуация на рынке остается относительно стабильной. Несмотря на снижение темпов импорта, внутренний спрос поддерживается за счет тех, кто не готов ждать снижения цен или появления новых предложений. Однако эксперты не исключают, что в ближайшие месяцы покупатели станут осторожнее, а продавцы будут вынуждены корректировать ценовую политику.

Еще одним фактором, способным повлиять на динамику рынка, может стать изменение курса рубля и ключевой ставки. Если национальная валюта продолжит слабеть, а стоимость кредитов вырастет, это неизбежно скажется на доступности автомобилей с пробегом для широкого круга покупателей. В результате, часть потенциальных клиентов может отложить покупку до более благоприятных времен.

По данным Автостат, в октябре 2025 года в России было реализовано 653 тысячи подержанных легковых автомобилей – это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений с 2007 года. Однако эксперты считают, что повторения такого результата в ближайшее время ждать не стоит. Наоборот, рынок постепенно возвращается к более умеренным показателям, характерным для последних лет.

Напомним, «Автостат» – одно из ведущих аналитических агентств в России, специализирующихся на исследовании автомобильного рынка. Организация регулярно публикует отчеты и прогнозы, которые используются как дилерами, так и автопроизводителями для принятия стратегических решений. Благодаря обширной базе данных и экспертной команде, «Автостат» считается авторитетным источником информации в отрасли.