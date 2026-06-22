Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

22 июня 2026, 11:53

Российский рынок подержанных авто: новые рекорды и вызовы 2026 года

Российский рынок подержанных авто: новые рекорды и вызовы 2026 года

Итоги форума АСП-2026: Почему вторичный рынок меняется и как на это реагируют дилеры и сервисы

Российский рынок подержанных авто: новые рекорды и вызовы 2026 года

В Москве прошел форум о будущем авторынка. Эксперты обсудили тенденции и прогнозы. Участники поделились опытом и решениями. Новые вызовы требуют свежих подходов. Рассказываем все подробности форума АСП-2026.

В Москве прошел форум о будущем авторынка. Эксперты обсудили тенденции и прогнозы. Участники поделились опытом и решениями. Новые вызовы требуют свежих подходов. Рассказываем все подробности форума АСП-2026.

В середине июня в столице состоялся форум «АСП-2026. Автобизнес. Сервис. Пробег», который собрал около трехсот представителей автомобильной отрасли. Более двадцати экспертов поделились своими взглядами на текущее положение и перспективы рынка машин с пробегом, а также обсудили ключевые проблемы и пути их решения.

Согласно аналитике агентства «АВТОСТАТ», на один новый автомобиль в 2026 году приходится почти пять подержанных. Это немного выше прошлогоднего соотношения. Вторичный рынок по-прежнему значительно опережает первичный по объему. Большинство продаваемых машин старше десяти лет, однако доля таких автомобилей постепенно снижается, особенно среди китайских и отечественных марок. Например, у китайских брендов за год этот показатель уменьшился с 30% до 20%, а у российских - с 80% до 75%.

Прогнозы на ближайшее будущее неоднозначны. В базовом сценарии объем рынка подержанных легковых автомобилей в 2026 году сохранится на уровне исторического максимума - 6,24 миллиона машин. Пессимистичный вариант предполагает снижение на 5%, а оптимистичный - рост до 6,55 миллиона, что может стать новым рекордом. Таким образом, рынок находится в точке неопределенности: возможны как спад, так и новый скачок.

Особое внимание уделили китайским автомобилям. За первые четыре месяца 2026 года их доля на вторичном рынке достигла 5,7%, что заметно выше прошлогодних 4,1%. Более половины подержанных «китайцев» моложе трех лет, а самыми популярными марками стали Chery, Geely и Haval. В пятерку лидеров также вошли Changan и Lifan.

Эксперты отметили, что в Китае покупатели все чаще обращаются к соцсетям вместо традиционных классифайдов. Это меняет подходы к продвижению и продажам, а дилеры активно используют опыт реальных владельцев для привлечения клиентов.

Макроэкономическая ситуация в России остается сложной. Рост ВВП минимален, инвестиции сокращаются, а инфляция превышает целевые показатели. Потребители осторожны в тратах, а Центробанк снижает ключевую ставку крайне медленно. На этом фоне дилеры и дистрибьюторы сталкиваются с новыми вызовами: долгие сроки ожидания запчастей, сложности с подбором по VIN и низкая остаточная стоимость китайских машин.

Финансовые инструменты, лизинг и аукционы становятся все более востребованными. Участники форума обсудили, как работать с лизинговыми стоками и зарабатывать на них, а также обменялись опытом по организации аукционов подержанных авто.

Рынок автосервиса также переживает трансформацию. Несмотря на рост числа сервисных точек, средний оборот на предприятие снижается. Маркетплейсы, геосервисы и ИИ-поиск перехватывают клиентский трафик, а новые игроки активно выходят на рынок запчастей и ремонта. Сертификация СТО становится инструментом повышения доверия и конкурентоспособности.

Сегмент коммерческого транспорта сталкивается с последствиями ухода европейских брендов и наплыва китайских грузовиков, ресурс которых заметно ниже. Лизинговый бизнес переживает непростые времена, а дилерские сети вынуждены перестраивать бизнес-модели и внедрять цифровые решения.

Важную роль в повышении прозрачности рынка играет новый продукт «АВТОПРУФ», позволяющий по VIN-коду проверить историю автомобилей из Китая. Теперь дилеры могут получить подробные отчеты о состоянии, пробеге, ремонтах и страховых случаях, что снижает риски для покупателей.

Форум показал: рынок подержанных автомобилей в России динамично меняется, а успех зависит от гибкости, внедрения новых технологий и умения быстро реагировать на вызовы времени.

Упомянутые марки: Chery, Geely, Haval, Changan, Lifan
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