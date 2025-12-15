Почему спрос на полуприцепы в России резко упал - неожиданные причины и последствия

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 16:09

Российский рынок полуприцепов рухнул: отгрузки сократились более чем наполовину

В России зафиксировано резкое падение отгрузок полуприцепов. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Какие факторы повлияли на рынок? Как изменились показатели по видам техники? Подробности в нашем материале.

В России зафиксировано резкое падение отгрузок полуприцепов. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Какие факторы повлияли на рынок? Как изменились показатели по видам техники? Подробности в нашем материале.

Внутренний рынок полуприцепов в России переживает непростые времена. За первые десять месяцев 2025 года объем отгрузок отечественных полуприцепов снизился на 57,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации ассоциации «Росспецмаш», за этот период на внутренний рынок было поставлено всего 9042 единицы техники.

Особенно заметно падение спроса на отдельные виды полуприцепов. Так, зерновозы показали снижение на 78% и достигли отметки в 207 штук. Тентованные полуприцепы сократились на 80% и составили лишь 1330 единиц. Контейнеровозы потеряли 61% объема, их отгрузили 1070 штук. Изотермические полуприцепы просели на 77% (124 шт.), битумовозы — на 27% (667 шт.), нетентованные — на 43% (1100 шт.), тралы — на 39% (978 шт.), бензовозы — на 40% (553 шт.), самосвальные — на 42% (720 шт.), рефрижераторы — на 53% (913 шт.), а цементовозы — на 25% (394 шт.).

Октябрь 2025 года стал особенно показательным: за месяц отгрузки российских полуприцепов упали на 60,6% по сравнению с октябрем прошлого года и составили всего 900 единиц. В целом за десять месяцев внутренний рынок сократился в 2,7 раза и достиг 14,6 тысячи штук. При этом доля отечественных производителей по-прежнему превышает 80%.

Как сообщает «Движок», столь резкое падение связано сразу с несколькими факторами. Главной причиной называют высокую ключевую ставку, которая сделала коммерческие кредиты и лизинг практически недоступными для большинства покупателей. Это привело к снижению инвестиционной активности и сокращению числа заказов на заводах.

Ситуацию усугубило уменьшение финансирования национальных проектов в строительной сфере, а также резкое сокращение рынка грузоперевозок. Производственные издержки продолжают расти, что дополнительно давит на отрасль. В результате многие предприятия столкнулись с нехваткой заказов и вынуждены пересматривать свои планы на будущее.

Эксперты отмечают, что если ситуация с кредитованием и спросом не изменится, рынок полуприцепов может столкнуться с еще более серьезными проблемами. В ближайшее время отрасли потребуется поддержка и новые решения, чтобы преодолеть возникшие трудности и вернуть прежние объемы производства.

