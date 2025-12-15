Почему спрос на полуприцепы в России резко упал - неожиданные причины и последствия

15 декабря 2025, 16:09
Российский рынок полуприцепов рухнул: отгрузки сократились более чем наполовину
Российский рынок полуприцепов рухнул: отгрузки сократились более чем наполовину
В России зафиксировано резкое падение отгрузок полуприцепов. Эксперты отмечают тревожные тенденции. Какие факторы повлияли на рынок? Как изменились показатели по видам техники? Подробности в нашем материале.
Внутренний рынок полуприцепов в России переживает непростые времена. За первые десять месяцев 2025 года объем отгрузок отечественных полуприцепов снизился на 57,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации ассоциации «Росспецмаш», за этот период на внутренний рынок было поставлено всего 9042 единицы техники.
Особенно заметно падение спроса на отдельные виды полуприцепов. Так, зерновозы показали снижение на 78% и достигли отметки в 207 штук. Тентованные полуприцепы сократились на 80% и составили лишь 1330 единиц. Контейнеровозы потеряли 61% объема, их отгрузили 1070 штук. Изотермические полуприцепы просели на 77% (124 шт.), битумовозы — на 27% (667 шт.), нетентованные — на 43% (1100 шт.), тралы — на 39% (978 шт.), бензовозы — на 40% (553 шт.), самосвальные — на 42% (720 шт.), рефрижераторы — на 53% (913 шт.), а цементовозы — на 25% (394 шт.).
Октябрь 2025 года стал особенно показательным: за месяц отгрузки российских полуприцепов упали на 60,6% по сравнению с октябрем прошлого года и составили всего 900 единиц. В целом за десять месяцев внутренний рынок сократился в 2,7 раза и достиг 14,6 тысячи штук. При этом доля отечественных производителей по-прежнему превышает 80%.
Как сообщает «Движок», столь резкое падение связано сразу с несколькими факторами. Главной причиной называют высокую ключевую ставку, которая сделала коммерческие кредиты и лизинг практически недоступными для большинства покупателей. Это привело к снижению инвестиционной активности и сокращению числа заказов на заводах.
Ситуацию усугубило уменьшение финансирования национальных проектов в строительной сфере, а также резкое сокращение рынка грузоперевозок. Производственные издержки продолжают расти, что дополнительно давит на отрасль. В результате многие предприятия столкнулись с нехваткой заказов и вынуждены пересматривать свои планы на будущее.
Эксперты отмечают, что если ситуация с кредитованием и спросом не изменится, рынок полуприцепов может столкнуться с еще более серьезными проблемами. В ближайшее время отрасли потребуется поддержка и новые решения, чтобы преодолеть возникшие трудности и вернуть прежние объемы производства.
Похожие материалы
-
15.12.2025, 15:54
Шаровые опоры для Fiat Ducato, Citroen Jumper и Peugeot Boxer прошли экстремальные испытания
Провели серию испытаний шаровых опор для популярных фургонов. Проверили прочность, износостойкость и реакцию на мороз. Результаты удивили даже экспертов. Не все детали оказались одинаково надежными.Читать далее
-
15.12.2025, 15:31
Пенсионер из США после 30 лет в GM оказался без средств и вернулся к работе
Пожилой американец, отдавший десятилетия автоконцерну, столкнулся с финансовыми трудностями. После реструктуризации GM он остался без стабильного дохода. Неожиданные обстоятельства заставили его искать новую работу. Как сложилась его судьба после этого, читайте в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 14:50
Как в 1937 году в СССР запретили ГАЗ-А и Ford-A в столицах
В 1937 году в Москве и Ленинграде запретили ГАЗ-А и Ford-A. Водителей ждали аресты и штрафы. Старые машины отправляли в провинцию. Узнайте, что стало причиной таких мер и как это повлияло на автолюбителей.Читать далее
-
15.12.2025, 14:16
АМТ из Миасса представил вездеход 10×10 и водородный тягач для суровых условий
Российский завод АМТ показал две необычные машины. Одна из них — огромный вездеход, другая — тягач на водороде. Оба проекта удивляют технологиями и возможностями. Интерес к новинкам уже высок.Читать далее
-
15.12.2025, 13:59
GWM Poer удивил расходом и комфортом в тесте на 11 тысячах километров
Пикап GWM Poer с дизелем 2.4 и автоматом прошел 11 тысяч км. В отчете описаны неожиданные плюсы и минусы. Расход топлива удивил, а комфорт сравнили с американскими траками. Подробности эксплуатации – в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 13:56
В Заречном продают уникальный ГАЗ БТР-60 1979 года с амфибийными возможностями
В Заречном выставлен на продажу необычный ГАЗ БТР-60 1979 года. Машина амфибия, полностью демилитаризована и оснащена современными опциями. В комплекте идут рация, камера заднего вида и гидравлические колеса. Цена и детали – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 13:36
Китайские автогиганты выиграли суд у блогеров за клевету и получили крупную компенсацию
В Китае завершились громкие судебные разбирательства между автоконцернами и блогерами. Компании добились компенсаций за ложные публикации. Сумма взысканий оказалась внушительной. Подробности судебных решений удивляют. Как блогеры пытались избежать ответственности?Читать далее
-
15.12.2025, 12:55
Декабрьские продажи новых авто: дилеры не ждут обвала, но чудес тоже
Декабрь на рынке новых авто обещает быть напряженным. Дилеры не ждут резких скачков. Спрос держится, но есть нюансы. Эксперты осторожны в прогнозах и не спешат с громкими заявлениями.Читать далее
-
15.12.2025, 12:40
Пять самых ярких названий V8 эпохи маслкаров в истории автопрома США
В 60-х и 70-х годах автогиганты США не только создавали мощные автомобили, но и придумывали для своих V8 по-настоящему запоминающиеся имена. Эти названия стали частью автомобильной культуры и до сих пор вызывают ностальгию у поклонников маслкаров. Почему маркетологи уделяли столько внимания брендингу моторов? Какие двигатели стали символами эпохи? Ответы – в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
15.12.2025, 15:54
Шаровые опоры для Fiat Ducato, Citroen Jumper и Peugeot Boxer прошли экстремальные испытания
Провели серию испытаний шаровых опор для популярных фургонов. Проверили прочность, износостойкость и реакцию на мороз. Результаты удивили даже экспертов. Не все детали оказались одинаково надежными.Читать далее
-
15.12.2025, 15:31
Пенсионер из США после 30 лет в GM оказался без средств и вернулся к работе
Пожилой американец, отдавший десятилетия автоконцерну, столкнулся с финансовыми трудностями. После реструктуризации GM он остался без стабильного дохода. Неожиданные обстоятельства заставили его искать новую работу. Как сложилась его судьба после этого, читайте в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 14:50
Как в 1937 году в СССР запретили ГАЗ-А и Ford-A в столицах
В 1937 году в Москве и Ленинграде запретили ГАЗ-А и Ford-A. Водителей ждали аресты и штрафы. Старые машины отправляли в провинцию. Узнайте, что стало причиной таких мер и как это повлияло на автолюбителей.Читать далее
-
15.12.2025, 14:16
АМТ из Миасса представил вездеход 10×10 и водородный тягач для суровых условий
Российский завод АМТ показал две необычные машины. Одна из них — огромный вездеход, другая — тягач на водороде. Оба проекта удивляют технологиями и возможностями. Интерес к новинкам уже высок.Читать далее
-
15.12.2025, 13:59
GWM Poer удивил расходом и комфортом в тесте на 11 тысячах километров
Пикап GWM Poer с дизелем 2.4 и автоматом прошел 11 тысяч км. В отчете описаны неожиданные плюсы и минусы. Расход топлива удивил, а комфорт сравнили с американскими траками. Подробности эксплуатации – в материале.Читать далее
-
15.12.2025, 13:56
В Заречном продают уникальный ГАЗ БТР-60 1979 года с амфибийными возможностями
В Заречном выставлен на продажу необычный ГАЗ БТР-60 1979 года. Машина амфибия, полностью демилитаризована и оснащена современными опциями. В комплекте идут рация, камера заднего вида и гидравлические колеса. Цена и детали – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 13:36
Китайские автогиганты выиграли суд у блогеров за клевету и получили крупную компенсацию
В Китае завершились громкие судебные разбирательства между автоконцернами и блогерами. Компании добились компенсаций за ложные публикации. Сумма взысканий оказалась внушительной. Подробности судебных решений удивляют. Как блогеры пытались избежать ответственности?Читать далее
-
15.12.2025, 12:55
Декабрьские продажи новых авто: дилеры не ждут обвала, но чудес тоже
Декабрь на рынке новых авто обещает быть напряженным. Дилеры не ждут резких скачков. Спрос держится, но есть нюансы. Эксперты осторожны в прогнозах и не спешат с громкими заявлениями.Читать далее
-
15.12.2025, 12:40
Пять самых ярких названий V8 эпохи маслкаров в истории автопрома США
В 60-х и 70-х годах автогиганты США не только создавали мощные автомобили, но и придумывали для своих V8 по-настоящему запоминающиеся имена. Эти названия стали частью автомобильной культуры и до сих пор вызывают ностальгию у поклонников маслкаров. Почему маркетологи уделяли столько внимания брендингу моторов? Какие двигатели стали символами эпохи? Ответы – в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве