Российский рынок седельных тягачей вырос в 3 раза (лидер нарастил продажи в 100 раз)

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С января по июль 2023 года в России было продано 25,1 тысячи седельных тягачей или в 2,8 раза больше, чем за первые семь месяцев прошлого года. Лидерство с огромным отрывом завоевали китайские грузовики Sitrak, которым удалось увеличить объемы продаж сразу на два порядка. Если с января по июль 2022 года было продано около сотни тягачей марки, то в нынешнем году – 10,6 тысячи машин. Это позволило Sitrak занять 42-процентную долю рынка, оставив конкурентов далеко позади.

Продажи седельных тягачей КамАЗ сократились на 14%, с 4,0 до 3,5 тысячи проданных машин, а доля рынка уменьшилась с 45 до 14 процентов. В первую пятерку вошли еще три китайских бренда: Shacman, Foton и Dongfeng. Интересно, что несмотря на санкции в ТОП-10 оказались и европейские бренды. Mercedes продал порядка 600 машин и занял восьмое место. На девятом расположилась Volvo c четырьмя сотнями тягачей. Замыкает рейтинг DAF, реализовавший три сотни машин. Суммарно три европейских бренда за год сократили рыночную долю с 23 до 5 процентов.

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