Российский рынок седельных тягачей вырос в 3 раза (лидер нарастил продажи в 100 раз)
Продажи седельных тягачей КамАЗ сократились на 14%, с 4,0 до 3,5 тысячи проданных машин, а доля рынка уменьшилась с 45 до 14 процентов. В первую пятерку вошли еще три китайских бренда: Shacman, Foton и Dongfeng. Интересно, что несмотря на санкции в ТОП-10 оказались и европейские бренды. Mercedes продал порядка 600 машин и занял восьмое место. На девятом расположилась Volvo c четырьмя сотнями тягачей. Замыкает рейтинг DAF, реализовавший три сотни машин. Суммарно три европейских бренда за год сократили рыночную долю с 23 до 5 процентов.
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До Петербурга не доехала фура с 15 тоннами безалкогольного пива (таможенники нашли в нем этиловый спирт)
Челябинские таможенники задержали для проверки фуру, которая везла из Казахстана в Санкт-Петербург более трехсот 50-литровых кег безалкогольного пива. Экспертиза показала, что алкоголь в пиве все-таки присутствует.Читать далее
-
06.09.2023, 10:40
Запрет на экспорт в Россию обрушил цены подержанных автомобилей в Японии
С 9 августа японские власти запретили экспортировать в Россию автомобили с двигателями объемом свыше 1,9 литра, а также все гибриды и электрокары. Сразу после закрытие столь внушительного рынка сбыта цены на подержанные автомобили в Японии поползли вниз.Читать далее
-
06.09.2023, 10:18
Автомобили еще одного бренда лишились МКПП навсегда
Глава компании Mini Стефани Вурст официально сообщила, что у нового Mini Cooper не будет третьей педали даже в «заряженной» версии John Cooper Works. Все машины будут оснащать исключительно автоматической трансмиссией.Читать далее
-
06.09.2023, 09:56
Пассажир с диареей развернул трансатлантический лайнер: пилоты сообщили о биологической опасности
Курьезный и в прямом смысле дурно пахнущий инцидент произошел на борту Airbus 350 американской авиакомпании Delta Air Lines, выполнявшей рейс из Атланты, штат Джорджия, в Барселону. Через два часа после взлета пилоты срочно развернули борт обратно.Читать далее
-
06.09.2023, 08:54
Футболист турецкого «Галатасарая» купил самый дорогой в мире автомобиль
Титул самого дорого в мире автомобиля пока удерживает уникальный Rolls Royce Boat Tail, построенный на базе модели Phantom. Всего собрано лишь три экземпляра, что объясняет его высокую цену – 26 млн евро.Читать далее
-
06.09.2023, 08:10
Школьную учительницу, остановившую автобус, наградили тремя медалями
Учительница начальных классов Татьяна Шуленина из Тульской области летом спасла детей, возвращавшихся на автобусе с отдыха в Анапе. История получила огласку только благодаря родителям спасенных детей.Читать далее
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