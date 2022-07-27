Российский рынок собирается покорить еще одна новая марка
Фото: Jetour
Актуальный модельный ряд Jetour сейчас состоит из пары кроссоверов с индексами X70 и X90. До конца 2022 года к ним присоединится еще один кроссовер под названием Dasheng. Также запланированы три рамных внедорожника, которые пока проходят под индексами Т1, Т2 и Т3. Они составят конкуренцию брутальным моделям суббренда Tank от Great Wall. В дальнейшем на рынок выведут пару пикапов и два минивэна. Не обойдется и без гибридов с установкой Kungpeng e+, которой требуется всего литр бензина на 100 километров пробега.
Марка Jetour планирует отправлять на экспорт по 200 тысяч автомобилей в год. В 2023-м география расшириться до 60 стран, в числе которых и Россия. У Chery в нашей стране уже есть один суббренд – премиальный Exeed. Премьера второго, Omoda, запланирована на осень 2022 года. Марка Jetour с большой долей вероятности обзаведется у нас в стране собственной дилерской сетью.
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Власти подготовили очередные поправки в ПДД, касающиеся досмотра автомобилей
Минфин разработал проект постановления правительства, предусматривающий изменения в действующие Правила дорожного движения. Предлагается разрешить таможенникам останавливать для проверки более широкий круг грузовых автомобилей по всей территории РФ.Читать далее
-
27.07.2022, 12:50
Владелец вложил 500 тысяч рублей в ремонт подержанного Suzuki SX4: почему он не купил другую машину?
В нынешней ситуации, когда в автомобиле происходит серьезная поломка, перед владельцем встает сложный вопрос. Вкладывать большие деньги в ремонт, искать альтернативу на вторичном рынке, купить втридорога новую машину у дилера или отважиться на параллельный импорт.Читать далее
-
27.07.2022, 09:38
Владелец Lexus отсудил у полиции 360 тысяч рублей за поцарапанный кузов и разбитые стекла
Районный суд Пензы встал на сторону автовладельца и постановил взыскать в его пользу из казны 360 тысяч рублей в качестве компенсации за повреждения, причиненные конфискованному Lexus RX.Читать далее
-
27.07.2022, 09:08
Люди покупают электрокары вовсе не для спасения экологии (и даже не из-за дешевой зарядки)
Шведский производитель электромобилей Polestar провел маркетинговое исследование, чтобы выяснить, почему люди покупают машины, работающие на чистом электричестве. Результаты оказались неожиданными.Читать далее
-
27.07.2022, 08:32
Стюардесса рассказала, что нельзя есть и пить в самолете
Селина Беддинг, много лет проработавшая стюардессой, рассказала, почему пассажирам ни в коем случае нельзя пить воду из-под крана и по возможности отказываться от еды, предлагаемой в самолете. Читать далее
-
26.07.2022, 22:00
Упрощенная версия Lada Granta получила кондиционер
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