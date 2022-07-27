Российский рынок собирается покорить еще одна новая марка

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Бренд Jetour принадлежит компании Chery и появился сравнительно недавно – всего четыре года назад. Однако марка активно развивается и вовсю осваивает экспортные рынки. С ее моделями уже успели познакомиться не только в Китае, но также в некоторых странах Южной Америки и Африки. Недавно компания представила стратегию развития под названием Travel+. В числе новых экспортных рынков наряду с Японией, Бразилией и Мексикой упоминались также Казахстан и Россия, пишут «Китайские автомобили».

Актуальный модельный ряд Jetour сейчас состоит из пары кроссоверов с индексами X70 и X90. До конца 2022 года к ним присоединится еще один кроссовер под названием Dasheng. Также запланированы три рамных внедорожника, которые пока проходят под индексами Т1, Т2 и Т3. Они составят конкуренцию брутальным моделям суббренда Tank от Great Wall. В дальнейшем на рынок выведут пару пикапов и два минивэна. Не обойдется и без гибридов с установкой Kungpeng e+, которой требуется всего литр бензина на 100 километров пробега.

Фото: Jetour

Марка Jetour планирует отправлять на экспорт по 200 тысяч автомобилей в год. В 2023-м география расшириться до 60 стран, в числе которых и Россия. У Chery в нашей стране уже есть один суббренд – премиальный Exeed. Премьера второго, Omoda, запланирована на осень 2022 года. Марка Jetour с большой долей вероятности обзаведется у нас в стране собственной дилерской сетью.

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