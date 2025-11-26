Китайцы теряют позиции, а ГАЗ и КАМАЗ укрепляются: что ждет MCV в 2026 году?

26 ноября 2025, 14:18
Российский рынок среднетоннажных грузовиков: падение почти вдвое и новые лидеры
Рынок среднетоннажных грузовиков в России резко сократился. Лидеры сегмента меняются, а иностранные бренды теряют доли. Прогнозы на будущее остаются осторожными. Подробности в нашем материале.
В 2025 году российский рынок среднетоннажных грузовых автомобилей оказался в глубоком кризисе. За десять месяцев зарегистрировано всего 9,9 тысячи машин полной массой от 3,5 до 16 тонн. Это почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Сергей Целиков, ситуация в сегменте MCV выглядит тревожно: падение составило 46%.
Лидирующие позиции в этом классе удерживают отечественные производители. Продукция ГАЗа занимает около 40% рынка, а КАМАЗу принадлежит чуть менее 30%. Оба бренда смогли показать динамику лучше среднерыночной, несмотря на общее снижение спроса. Их успех объясняется не только широкой модельной линейкой, но и адаптацией к новым экономическим условиям.
Китайские компании, такие как JAC, Dongfeng и Foton, заметно сдали позиции. Их доля на рынке не превышает 10%, 5,3% и 5% соответственно. Причем у всех трех производителей зафиксировано падение продаж более чем на 60%. Остальные участники топ-15 практически не влияют на общую картину: их продажи исчисляются единицами.
Структура рынка по типам кузова также претерпела изменения. Наибольшей популярностью пользуются фургоны, на которые приходится почти 35% всех регистраций. Бортовые версии занимают около четверти сегмента, а самосвалы — чуть более 7%. Спецтехника, включая коммунальные машины, автокраны, платформы и автоцистерны, занимает примерно треть рынка. Вахтовые автобусы остаются нишевым продуктом с долей чуть более 4%.
Прогнозы на ближайшее будущее остаются сдержанными. По оценке АВТОСТАТа, к концу 2025 года рынок MCV в России составит около 12 тысяч единиц, что на 46% меньше прошлогоднего результата. В 2026 году ожидается незначительное восстановление: базовый сценарий предполагает рост на 10% до 13,2 тысячи машин. Однако эксперты не спешат говорить о полном выходе из кризиса — слишком много факторов продолжают давить на отрасль.
Таким образом, сегмент среднетоннажных грузовиков в России переживает непростые времена. Отечественные бренды укрепляют свои позиции, а иностранные игроки вынуждены сокращать присутствие. В ближайшие годы рынок, вероятно, будет восстанавливаться медленно и неравномерно.
