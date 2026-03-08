КАМАЗ устоял: как отечественный производитель укрепил позиции в падающем рынке

Российский рынок тяжелых грузовиков: КАМАЗ укрепляет позиции, китайские бренды теряют долю

В 2025 году рынок новых тяжелых грузовиков в России сократился более чем вдвое, что привело к заметным изменениям в расстановке сил среди производителей. КАМАЗ усилил свои позиции, а китайские бренды столкнулись с серьезным падением продаж. Эксперты отмечают, что ситуация на рынке остается напряженной и в ближайшем будущем перемен не предвидится.

Рынок новых крупнотоннажных грузовых автомобилей в России в 2025 году пережил настоящий обвал: продажи сократились более чем на 54%, достигнув отметки в 46,9 тысячи единиц. Это событие стало ключевым для отрасли, поскольку столь резкое падение не только изменило структуру рынка, но и отразилось на позициях ведущих игроков.

КАМАЗ, несмотря на общий спад, сумел не просто удержаться на плаву, но и укрепить свои позиции: российский производитель реализовал 14,5 тысяч новых грузовиков. Благодаря этому доля КАМАЗа на рынке выросла до 30,9%, что обусловлено не только устойчивым спросом на отечественную технику, но и проблемами у конкурентов.

Китайские бренды, которые еще недавно активно наращивали присутствие в России, в 2025 году столкнулись с трудностями. Причиной стали не только рыночные факторы, но и отзывы ОТТС у ряда марок из КНР, что ограничило их возможности. Особенно заметное падение показали Sitrak и Shacman: продажи снизились на 60% и 70% соответственно, до 7,7 и 4,8 тысяч грузовиков.

В пятерку лидеров по итогам года вошли также китайская FAW с результатом 4,3 тысячи единиц и белорусский МАЗ, реализовавший 3,4 тысячи машин. Далее в десятке расположились Howo (2,3 тысячи, минус 62%), «Урал» (2 тысячи, минус 29%), Sany (1,4 тысячи, минус 44%), Dongfeng (1,3 тысячи, минус 84%) и JAC (0,7 тысячи, минус 39%).

Примечательно, что, несмотря на общее падение, китайские бренды по-прежнему занимают более половины рынка новых HCV — их совокупная доля составляет 52,2%, тогда как российские марки контролируют 37,1%. Изменилась и структура спроса по полной массе: наибольшей популярностью пользовались грузовики массой от 16 до 24 тонн, занявшие почти треть рынка (32,9%). Еще четверть продаж (24,3%, или 11,4 тысячи единиц) пришлась на автомобили массой от 24 до 32 тонн, а доля самых тяжелых машин свыше 32 тонн составила 25,2%.

Эксперты не ожидают быстрого восстановления рынка: по их прогнозам, в 2026 году продажи новых крупнотоннажных грузовиков в России составят от 38 до 56 тысяч единиц. Это означает, что производителям предстоит адаптироваться к новым условиям и искать пути сохранения конкурентоспособности на фоне продолжающейся турбулентности.