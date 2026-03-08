КАМАЗ устоял: как отечественный производитель укрепил позиции в падающем рынке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 марта 2026, 10:18

Российский рынок тяжелых грузовиков: КАМАЗ укрепляет позиции, китайские бренды теряют долю

Российский рынок тяжелых грузовиков: КАМАЗ укрепляет позиции, китайские бренды теряют долю

КАМАЗ устоял: как отечественный производитель укрепил позиции в падающем рынке

Российский рынок тяжелых грузовиков: КАМАЗ укрепляет позиции, китайские бренды теряют долю

В 2025 году рынок новых тяжелых грузовиков в России сократился более чем вдвое, что привело к заметным изменениям в расстановке сил среди производителей. КАМАЗ усилил свои позиции, а китайские бренды столкнулись с серьезным падением продаж. Эксперты отмечают, что ситуация на рынке остается напряженной и в ближайшем будущем перемен не предвидится.

В 2025 году рынок новых тяжелых грузовиков в России сократился более чем вдвое, что привело к заметным изменениям в расстановке сил среди производителей. КАМАЗ усилил свои позиции, а китайские бренды столкнулись с серьезным падением продаж. Эксперты отмечают, что ситуация на рынке остается напряженной и в ближайшем будущем перемен не предвидится.

Рынок новых крупнотоннажных грузовых автомобилей в России в 2025 году пережил настоящий обвал: продажи сократились более чем на 54%, достигнув отметки в 46,9 тысячи единиц. Это событие стало ключевым для отрасли, поскольку столь резкое падение не только изменило структуру рынка, но и отразилось на позициях ведущих игроков.

КАМАЗ, несмотря на общий спад, сумел не просто удержаться на плаву, но и укрепить свои позиции: российский производитель реализовал 14,5 тысяч новых грузовиков. Благодаря этому доля КАМАЗа на рынке выросла до 30,9%, что обусловлено не только устойчивым спросом на отечественную технику, но и проблемами у конкурентов.

Китайские бренды, которые еще недавно активно наращивали присутствие в России, в 2025 году столкнулись с трудностями. Причиной стали не только рыночные факторы, но и отзывы ОТТС у ряда марок из КНР, что ограничило их возможности. Особенно заметное падение показали Sitrak и Shacman: продажи снизились на 60% и 70% соответственно, до 7,7 и 4,8 тысяч грузовиков.

В пятерку лидеров по итогам года вошли также китайская FAW с результатом 4,3 тысячи единиц и белорусский МАЗ, реализовавший 3,4 тысячи машин. Далее в десятке расположились Howo (2,3 тысячи, минус 62%), «Урал» (2 тысячи, минус 29%), Sany (1,4 тысячи, минус 44%), Dongfeng (1,3 тысячи, минус 84%) и JAC (0,7 тысячи, минус 39%).

Примечательно, что, несмотря на общее падение, китайские бренды по-прежнему занимают более половины рынка новых HCV — их совокупная доля составляет 52,2%, тогда как российские марки контролируют 37,1%. Изменилась и структура спроса по полной массе: наибольшей популярностью пользовались грузовики массой от 16 до 24 тонн, занявшие почти треть рынка (32,9%). Еще четверть продаж (24,3%, или 11,4 тысячи единиц) пришлась на автомобили массой от 24 до 32 тонн, а доля самых тяжелых машин свыше 32 тонн составила 25,2%.

Эксперты не ожидают быстрого восстановления рынка: по их прогнозам, в 2026 году продажи новых крупнотоннажных грузовиков в России составят от 38 до 56 тысяч единиц. Это означает, что производителям предстоит адаптироваться к новым условиям и искать пути сохранения конкурентоспособности на фоне продолжающейся турбулентности.

Упомянутые марки: FAW, DongFeng, JAC, КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ФАВ, ДонгФенг, ДжАК, KamAZ

Похожие материалы ФАВ, ДонгФенг, ДжАК, KamAZ

«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Новосибирск Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться