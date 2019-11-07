Российский рынок упал на 5,2%. Есть интересные перестановки
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Фото пользователя 110km.ru
Отрицательную динамику в коем-то веке показали даже лидеры «Большой гонки» - «АвтоВАЗ» (-6% или 30 237 ед.) и Kia (-4%, 20 141 ед.). Остающаяся на «бронзовой» позиция компания Hyundai хоть и осталась «при своих» (0%, 15 827 ед.), однако по итогам 10 месяцев 2019 года все тот же скромный ноль. В общем и целом, позиция России всего лишь 12-я. И это, признаемся, очень скромный показатель в общемировом рейтинге.
Ниже своего уровня
Поддержал «родственника» и Infiniti, продавший за 31 календарный день всего 217 машин, что равняется -49%. Хуже из «премиалов» отработали лишь Genesis (179 шт. и -8%), Jaguar (148 шт., -34%) да Cadillac (78 шт., -38%).
Птица удачи пролетела мимо Honda (133 шт., -73%) и Jeep (130 шт. и -28%). Отрицательные показатели у Volkswagen (9 253 ед., -7%), Toyota (7 887 ед., -6%), Mitsubishi (3 528 ед., -17%), Chevrolet (2 001 ед., -29%), Datsun (1 751 ед., -18%), Land Rover (853 ед., -3%), Peugeot (405 ед., -7%) и пр. Особый интерес представляет тот факт, что в этом списке в обилии присутствуют компании, имеющие сборочные производства на территории РФ.
Превзошли самих себя
Самые большие успехи, несмотря падение рынка, у «китайцев». Тут, что ни бренд – «плюс» и зачастую солидный. Судите сами: в коем-то веке в «двадцатку» сильнейших пробился Haval. Бренд, запустивший нынешним летом собственный завод под Тулой, бьет рекорды продаж не первый месяц. Октябрьский результат поистине хорош – 1514 автомобилей и +323% (!). Почти такой же успех (+289%) за период с января по настоящее время.
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Продажи в октябре оказались ниже прошлогодних на 5,2%, что закрепило рынок на пути медленной, но продолжительной эрозии так нужного сейчас роста объема продаж, который был достигнут в 2017-2018 гг. Конечно, это не то направление, которое хотят видеть индустрии, но сейчас трудно сказать, откуда могут прийти изменения к лучшему в ближайшее время
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Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
Geely продала 919 машин (+139%), Chery – 676 шт. (+34%) и где-то совсем уж рядом бренд Changan, который с приходом новой команды управленцев делает большие успехи. Если ранее продажи Changan исчислялись десятками, в лучшем случае сотней, то актуальный показатель – 407 новых автомобилей, или +119% к АППГ.
Теряют очки сильнейшие
В соревновании конкретных моделей произошли некоторые перестановки и изменения. Так, 2 место занял седан Kia Rio (8 724 ед.), который последние месяцы довольствовался лишь ступень ниже. У родной «Весты» оказалось всего 8 296 покупателей – это на 2 372 меньше, чем год назад. Увы, самое крупное падение в модельном списке.
Но «вазовскую» честь тут продолжает отстаивать Granta – малолитражка по-прежнему лидирует в «российском чемпионате», имея в своем активе 11 712 «очков». Прибавка к АППГ таким образом составила 1 443 ед.
Хваленый Solaris скатился на 6 строчку (4 545 шт., или -854 автомобиля). Падение продаж также продемонстрировали Volkswagen Polo (-641 ед.), Renault Duster (-446 ед.), Skoda Rapid (-150 шт.), Toyota Camry (-576 ед.), Renault Kaptur (-974 шт.). Зато в список сильнейших ворвалась Arkana (1 909 ед.), обогнавшая в ТОП-25 и «Каптюр», и Mazda CX-5.
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