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11 декабря 2019, 16:20

Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал

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Фото: Skoda
Компания Skoda представила рестайлинговый Rapid, предназначенный для российского рынка. Продажи новинки стартуют в начале 2020 года, но цены пока останутся прежними – минимум 829 000 рублей.
Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал

Фото: Юрий Зубко / Российская газета

Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал

Фото: Юрий Зубко / Российская газета

Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал

Фото: Юрий Зубко / Российская газета

Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал

Фото: Юрий Зубко / Российская газета

Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал

Фото: Юрий Зубко / Российская газета

Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал

Фото: Юрий Зубко / Российская газета

Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал
Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал
Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал
Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал
Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал
Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал
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Конечно, Skoda обещала представить и кроссовер Karoq, и Rapid до конца нынешнего года. Но мало кто мог подумать, что две важные для России премьеры решат объединить в одно мероприятие. Сегодня в Санкт-Петербурге на презентации российского Karoq журналистам преподнесли приятный сюрприз, показав обновленный Rapid, разработанный специально для нашего рынка.

Дизайн обновленного Skoda Rapid выполнен в стиле европейского хэчтбека Scala, который у нас продавать не планируют. У автомобиля характерная заостренная форма головной оптики и оформление кормы с крупными буквами «SKODA» на крышке багажника. В салоне появился новый руль и новая медиасистема с иной конфигурацией экрана. В качестве опции можно заказать цифровую приборную панель.

В моторной гамме изменений не произошло. Рестайлинговый Rapid предлагается с прежним 1,6-литровым «атмосферником» MPI, доступным в двух вариантах форсировки: 90 и 110 сил. Двигатель работает в паре с «механикой» или АКПП. Сохранилась версия с турбомотором 1.4 TSI и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Цены пока не изменились. Базовый Rapid стоит от 829 000 рублей. Первые «живые» экземпляры появятся в дилерских шоу-румах в 2020 году.

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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Тест-драйв обновленного Skoda Rapid: каприз молодости
Старый рапид был хорош, надо присмотреться к новому
Александр
Охлаждающая жидкость для Шкоды рапид
Розовый, красный, зеленый, какая разница? Ориентироваться на цвет нельзя, так как это краситель. Выбирать ож правильно по наличию допуска производителя. Советую coolstream g13, потому что допуск есть
BtwOfcAnyway
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Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал
{{material_125221}}Конечно, Skoda обещала представить и кроссовер Karoq, и Rapid до конца нынешнего года. Но мало кто мог подумать, что две важные для России премьеры решат объединить в одно мероприятие. Сегодня в Санкт-Петербурге на презентации российского Karoq журналистам преподнесли приятный сюрприз, показав обновленный Rapid, разработанный специально для нашего рынка.Дизайн обновленного Skoda Rapid выполнен в стиле европейского хэчтбека Scala, который у нас продавать не планируют. У автомобиля характерная заостренная форма головной оптики и оформление кормы с крупными буквами «SKODA» на крышке багажника. В салоне появился новый руль и новая медиасистема с иной конфигурацией экрана. В качестве опции можно заказать цифровую приборную панель.В моторной гамме изменений не произошло. Рестайлинговый Rapid предлагается с прежним 1,6-литровым «атмосферником» MPI, доступным в двух вариантах форсировки: 90 и 110 сил. Двигатель работает в паре с «механикой» или АКПП. Сохранилась версия с турбомотором 1.4 TSI и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Цены пока не изменились. Базовый Rapid стоит от 829 000 рублей. Первые «живые» экземпляры появятся в дилерских шоу-румах в 2020 году.
2019-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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