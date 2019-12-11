11 декабря 2019, 16:20
Российский Skoda Rapid обновился и не подорожал
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Фото: Skoda
Компания Skoda представила рестайлинговый Rapid, предназначенный для российского рынка. Продажи новинки стартуют в начале 2020 года, но цены пока останутся прежними – минимум 829 000 рублей.
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
Фото: Юрий Зубко / Российская газета
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Дизайн обновленного Skoda Rapid выполнен в стиле европейского хэчтбека Scala, который у нас продавать не планируют. У автомобиля характерная заостренная форма головной оптики и оформление кормы с крупными буквами «SKODA» на крышке багажника. В салоне появился новый руль и новая медиасистема с иной конфигурацией экрана. В качестве опции можно заказать цифровую приборную панель.
В моторной гамме изменений не произошло. Рестайлинговый Rapid предлагается с прежним 1,6-литровым «атмосферником» MPI, доступным в двух вариантах форсировки: 90 и 110 сил. Двигатель работает в паре с «механикой» или АКПП. Сохранилась версия с турбомотором 1.4 TSI и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Цены пока не изменились. Базовый Rapid стоит от 829 000 рублей. Первые «живые» экземпляры появятся в дилерских шоу-румах в 2020 году.
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21.08.2018, 14:43
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Комментарии пользователей
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