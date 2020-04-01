1 апреля 2020, 11:36
Российский союз автостраховщиков пересчитал скидки за безаварийность
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Фото из открытых источников
На российском поле автомобильного страхования изменения. Несмотря на первоапрельскую дату, новации серьезные. Речь идет о пересчете скидок за безаварийность и надбавках за совершенные ДТП (коэффициент «бонус-малус») для автовладельцев.
Фото пользователя 110km.ru
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Эксперт уверяет, что модернизация расчётов осуществлена «для удобства водителей и исключения задвоения КБМ, его обнуления при перерыве в страховании». По словам г-на Юргенса, количество жалоб на страховщиков в ЦБ снизилось практически наполовину.
Трудно сказать, так это или нет, но, между прочим, мы имеем дело уже со вторым расчётом скидок и надбавок по новой методике. Напомним, что год назад автовладельцы уже получили обновлённые коэффициенты, и тогда расчетная база бралась за 2 года.
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