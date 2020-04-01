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1 апреля 2020, 11:36

Российский союз автостраховщиков пересчитал скидки за безаварийность

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Фото из открытых источников
На российском поле автомобильного страхования изменения. Несмотря на первоапрельскую дату, новации серьезные. Речь идет о пересчете скидок за безаварийность и надбавках за совершенные ДТП (коэффициент «бонус-малус») для автовладельцев.
Российский союз автостраховщиков пересчитал скидки за безаварийность

Фото пользователя 110km.ru

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По информации Игоря Юргенса, президента Российского союза автостраховщиков, КБМ определен с учетом сведений о страховых выплатах, зарегистрированных в АИС ОСАГО в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

Эксперт уверяет, что модернизация расчётов осуществлена «для удобства водителей и исключения задвоения КБМ, его обнуления при перерыве в страховании». По словам г-на Юргенса, количество жалоб на страховщиков в ЦБ снизилось практически наполовину.

Трудно сказать, так это или нет, но, между прочим, мы имеем дело уже со вторым  расчётом скидок и надбавок по новой методике. Напомним, что год назад автовладельцы уже получили обновлённые коэффициенты, и тогда расчетная база бралась за 2 года.


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Комментарии
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Отзывы по теме
какого производителя плёнки выбрать?
Скоро привезут мой Мерседес-Бенц А класса и надо бы сразу в детейлинг центр отдавать тачку, чтобы броню наклеили, только вот какого производителя плёнки выбрать? Конечно полиуретан выберу, но бренд не знаю. Есть мысли у кого по этому поводу?
zemlinov70
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
ДА.ДА.ДА отменить но поверте могу поспорить ОНИ его не отменят НИКОГДА ЭТО ЖЕ ТАКИЕ ХАЛЯВНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ автомобили с каждым годом прибавляются.
Борис
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Российский союз автостраховщиков пересчитал скидки за безаварийность
{{material_129459}} По информации Игоря Юргенса, президента Российского союза автостраховщиков, КБМ определен с учетом сведений о страховых выплатах, зарегистрированных в АИС ОСАГО в период с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.Эксперт уверяет, что модернизация расчётов осуществлена «для удобства водителей и исключения задвоения КБМ, его обнуления при перерыве в страховании». По словам г-на Юргенса, количество жалоб на страховщиков в ЦБ снизилось практически наполовину.Трудно сказать, так это или нет, но, между прочим, мы имеем дело уже со вторым  расчётом скидок и надбавок по новой методике. Напомним, что год назад автовладельцы уже получили обновлённые коэффициенты, и тогда расчетная база бралась за 2 года.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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