Chery уходит или меняет маску? — Новый игрок и неожиданные перемены

23 января 2026, 04:57
Парадокс рынка: почему автомобили калужской сборки Tenet T7 продают дешевле оригинала Chery Tiggo 7L
В России продают кроссовер Tenet T7. Модель почти полностью копирует Chery Tiggo 7L. Это может изменить расстановку сил среди китайских брендов. Подробности - в нашем материале.
Tenet T7 - это фактически копия Chery Tiggo 7L, которая уже знакома российским покупателям. Габариты, технические характеристики и даже комплектации у этих машин почти идентичны. Под капотом - 1,6-литровый мотор мощностью 150 л. с., семиступенчатый робот, а в базе - 18-дюймовые диски, камера заднего вида, четыре подушки безопасности, зимний пакет и мультимедиа с большим экраном. Цена стартует с отметки 2,68 миллиона рублей, что немного дешевле, чем у оригинального Tiggo 7L, но и оснащение у Chery чуть богаче.
Пока Tenet T7 доступен только с передним приводом, но в будущем обещают добавить и полноприводные версии. Впрочем, главное отличие - не в технических деталях, а в том, как организовано производство и продажи.
Русификация китайских моделей: что происходит на заводах
Сборка Tenet T7 налажена на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Здесь автомобили собирают по полному циклу: с окраской и сваркой кузовов. Проект реализует российский «АГР Холдинг» совместно с китайской Defetoo, а Chery официально не участвует в этом процессе. Ранее на этом же предприятии выпускали Chery Tiggo 7L, но только в режиме отверточной сборки.
Продажи Tenet организованы через дилерскую сеть Chery. Некоторые салоны пока продают обе марки параллельно, но это, скорее всего, это временная мера - распродажа остатков Chery перед переходом на Tenet.
Перспективы Chery: уход или смена стратегии?
Планы по развитию Tenet амбициозны: под этой маркой собираются выпускать самые популярные модели Chery - Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus. Для самой Chery в России останутся только дорогие Tiggo 9 и Arrizo 8, если бренд вообще сохранится на рынке. Не исключено, что Chery полностью сменит позиционирование, сделав ставку на гибриды или электромобили.
Официальные представители Chery в России уверяют, что уход с рынка не планируется. Компания заявляет, что продолжает работать и развивать модельный ряд, несмотря на изменения в дилерской сети. Однако эксперты считают, что решение еще не принято окончательно. По их мнению, Chery может постепенно уступить место Tenet из-за санкций и требований по локализации производства.
Почему китайские бренды уходят в тень
С 2022 года ни один крупный китайский автоконцерн не пришел в Россию с долгосрочными инвестициями. Завод Haval под Тулой - редкое исключение, остальные проекты реализуются через российские компании. Китайские бренды все чаще маскируют свое участие, чтобы снизить политические и финансовые риски. Для российского рынка это означает появление новых «отечественных» марок, которые на деле остаются китайскими по сути.
Ситуация с Tenet и Chery - яркий пример того, как быстро меняется автомобильный рынок в России. За внешней стабильностью скрываются сложные процессы, которые могут полностью изменить привычный ландшафт уже в ближайшие годы.
Почему же автомобили калужской сборки Tenet T7 продают дешевле оригинала Chery Tiggo 7L? Ответ простой, локализация производства и намерение сделать российскую модель более привлекательной для покупателя.
Похожие материалы Чери, Тенет
-
23.01.2026, 13:36
Минпромторг убрал Москвич 3 и Tenet T4 из льготных автокредитов из-за новых правил локализации
Две популярные модели лишились господдержки. Новые требования к локализации изменили правила игры. Какие авто остались в программе и кто теперь получит скидку - подробности в материале.Читать далее
-
21.01.2026, 16:16
Почему не надо покупать Tenet T4: реальные проблемы и дилерские приключения глазами владельца
Владелец Tenet T4 делится неожиданными нюансами эксплуатации за первый месяц. Откровенно о заводских недочетах, странностях мультимедиа и дилерских сервисах. Некоторые проблемы решаемы, но не все так просто.Читать далее
-
21.01.2026, 09:36
Почему Haval Jolion остается вне досягаемости для конкурентов на российском рынке SUV
Haval Jolion не сдает позиции в рейтинге продаж. Новые модели Tenet только подогревают интригу. Эксперты спорят о шансах конкурентов. В 2026 году борьба за лидерство обещает быть жаркой. Кто вырвется вперед?Читать далее
-
21.01.2026, 08:11
Российская локализация Tenet T4 против Belgee X50: кто будет в выигрыше
Два новых кроссовера ворвались на рынок и сразу стали хитами. Но что скрывается за их популярностью? Чем они отличаются друг от друга на деле? Разбираемся в нюансах оснащения и характеристик.Читать далее
-
20.01.2026, 07:23
Стоит ли выбирать Tenet T4 AWD вместо Belgee X50 в 2026 году — полный разбор
Сравниваем Tenet T4 и Belgee X50 по цене, оснащению и надежности. Разбираемся, насколько важен полный привод в современных кроссоверах. Неожиданные нюансы выбора для разных водителей. Итоги удивят.Читать далее
-
19.01.2026, 06:33
Lada Vesta впервые уступила кроссоверам Tenet: декабрьский провал на рынке — что произошло
В декабре 2025 года на российском рынке произошла неожиданная смена лидеров. Кроссоверы Tenet обошли Lada Vesta по продажам. Впервые отечественная модель оказалась вне тройки. Что стало причиной такого результата?Читать далее
-
05.01.2026, 07:51
Цены на кроссоверы Tenet из Калуги выросли: насколько подорожали все модели в 2026 году
Российские кроссоверы Tenet снова удивили автолюбителей. Производитель пересмотрел ценники на все модели. Теперь покупателям придется заплатить больше. Самое заметное подорожание коснулось флагманского Tenet T8. Что стало причиной изменений?Читать далее
-
04.01.2026, 18:13
Российский бренд Tenet ворвался в топ-5 рынка с кроссоверами T4, T7 и T8 — модели, которые удивили
Tenet за считанные недели стал одним из лидеров рынка. Три кроссовера собраны в Калуге. Модели удивили оснащением и качеством. Семейные автомобили быстро нашли своих поклонников. В чем секрет их популярности - рассказываем.Читать далее
-
03.01.2026, 12:06
Почему Tenet из Калуги стоит дороже Chery: парадокс российского автопрома
В России стартовали продажи новых кроссоверов Tenet. Цены оказались выше, чем у Chery. Производство локализовано, но выгоды для покупателей не видно. Эксперты сомневаются в перспективах бренда. Почему отечественные машины дороже импортных - в нашем материале.Читать далее
-
17.12.2025, 10:51
Пять лучших кроссоверов до 2,5 млн рублей по версии автоэксперта Ковалева
Эксперт выделил пять кроссоверов стоимостью до 2,5 млн рублей. В подборке есть как популярные, так и менее известные модели. Узнайте, какие плюсы и минусы есть у каждого автомобиля. Некоторые решения могут удивить даже опытных водителей.Читать далее
