Chery уходит или меняет маску? — Новый игрок и неожиданные перемены

Парадокс рынка: почему автомобили калужской сборки Tenet T7 продают дешевле оригинала Chery Tiggo 7L

В России продают кроссовер Tenet T7. Модель почти полностью копирует Chery Tiggo 7L. Это может изменить расстановку сил среди китайских брендов. Подробности - в нашем материале.

Tenet T7 - это фактически копия Chery Tiggo 7L, которая уже знакома российским покупателям. Габариты, технические характеристики и даже комплектации у этих машин почти идентичны. Под капотом - 1,6-литровый мотор мощностью 150 л. с., семиступенчатый робот, а в базе - 18-дюймовые диски, камера заднего вида, четыре подушки безопасности, зимний пакет и мультимедиа с большим экраном. Цена стартует с отметки 2,68 миллиона рублей, что немного дешевле, чем у оригинального Tiggo 7L, но и оснащение у Chery чуть богаче.

Пока Tenet T7 доступен только с передним приводом, но в будущем обещают добавить и полноприводные версии. Впрочем, главное отличие - не в технических деталях, а в том, как организовано производство и продажи.

Русификация китайских моделей: что происходит на заводах

Сборка Tenet T7 налажена на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Здесь автомобили собирают по полному циклу: с окраской и сваркой кузовов. Проект реализует российский «АГР Холдинг» совместно с китайской Defetoo, а Chery официально не участвует в этом процессе. Ранее на этом же предприятии выпускали Chery Tiggo 7L, но только в режиме отверточной сборки.

Продажи Tenet организованы через дилерскую сеть Chery. Некоторые салоны пока продают обе марки параллельно, но это, скорее всего, это временная мера - распродажа остатков Chery перед переходом на Tenet.

Перспективы Chery: уход или смена стратегии?

Планы по развитию Tenet амбициозны: под этой маркой собираются выпускать самые популярные модели Chery - Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus. Для самой Chery в России останутся только дорогие Tiggo 9 и Arrizo 8, если бренд вообще сохранится на рынке. Не исключено, что Chery полностью сменит позиционирование, сделав ставку на гибриды или электромобили.

Официальные представители Chery в России уверяют, что уход с рынка не планируется. Компания заявляет, что продолжает работать и развивать модельный ряд, несмотря на изменения в дилерской сети. Однако эксперты считают, что решение еще не принято окончательно. По их мнению, Chery может постепенно уступить место Tenet из-за санкций и требований по локализации производства.

Почему китайские бренды уходят в тень

С 2022 года ни один крупный китайский автоконцерн не пришел в Россию с долгосрочными инвестициями. Завод Haval под Тулой - редкое исключение, остальные проекты реализуются через российские компании. Китайские бренды все чаще маскируют свое участие, чтобы снизить политические и финансовые риски. Для российского рынка это означает появление новых «отечественных» марок, которые на деле остаются китайскими по сути.

Ситуация с Tenet и Chery - яркий пример того, как быстро меняется автомобильный рынок в России. За внешней стабильностью скрываются сложные процессы, которые могут полностью изменить привычный ландшафт уже в ближайшие годы.

Почему же автомобили калужской сборки Tenet T7 продают дешевле оригинала Chery Tiggo 7L? Ответ простой, локализация производства и намерение сделать российскую модель более привлекательной для покупателя.