Chery уходит или меняет маску? — Новый игрок и неожиданные перемены

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

23 января 2026, 04:57

Парадокс рынка: почему автомобили калужской сборки Tenet T7 продают дешевле оригинала Chery Tiggo 7L

Парадокс рынка: почему автомобили калужской сборки Tenet T7 продают дешевле оригинала Chery Tiggo 7L

Chery уходит или меняет маску? — Новый игрок и неожиданные перемены

Парадокс рынка: почему автомобили калужской сборки Tenet T7 продают дешевле оригинала Chery Tiggo 7L

В России продают кроссовер Tenet T7. Модель почти полностью копирует Chery Tiggo 7L. Это может изменить расстановку сил среди китайских брендов. Подробности - в нашем материале.

В России продают кроссовер Tenet T7. Модель почти полностью копирует Chery Tiggo 7L. Это может изменить расстановку сил среди китайских брендов. Подробности - в нашем материале.

Tenet T7 - это фактически копия Chery Tiggo 7L, которая уже знакома российским покупателям. Габариты, технические характеристики и даже комплектации у этих машин почти идентичны. Под капотом - 1,6-литровый мотор мощностью 150 л. с., семиступенчатый робот, а в базе - 18-дюймовые диски, камера заднего вида, четыре подушки безопасности, зимний пакет и мультимедиа с большим экраном. Цена стартует с отметки 2,68 миллиона рублей, что немного дешевле, чем у оригинального Tiggo 7L, но и оснащение у Chery чуть богаче. 

Пока Tenet T7 доступен только с передним приводом, но в будущем обещают добавить и полноприводные версии. Впрочем, главное отличие - не в технических деталях, а в том, как организовано производство и продажи.

Русификация китайских моделей: что происходит на заводах

Сборка Tenet T7 налажена на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Здесь автомобили собирают по полному циклу: с окраской и сваркой кузовов. Проект реализует российский «АГР Холдинг» совместно с китайской Defetoo, а Chery официально не участвует в этом процессе. Ранее на этом же предприятии выпускали Chery Tiggo 7L, но только в режиме отверточной сборки.

Продажи Tenet организованы через дилерскую сеть Chery. Некоторые салоны пока продают обе марки параллельно, но это, скорее всего, это временная мера - распродажа остатков Chery перед переходом на Tenet.

Перспективы Chery: уход или смена стратегии?

Планы по развитию Tenet амбициозны: под этой маркой собираются выпускать самые популярные модели Chery - Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus. Для самой Chery в России останутся только дорогие Tiggo 9 и Arrizo 8, если бренд вообще сохранится на рынке. Не исключено, что Chery полностью сменит позиционирование, сделав ставку на гибриды или электромобили.

Официальные представители Chery в России уверяют, что уход с рынка не планируется. Компания заявляет, что продолжает работать и развивать модельный ряд, несмотря на изменения в дилерской сети. Однако эксперты считают, что решение еще не принято окончательно. По их мнению, Chery может постепенно уступить место Tenet из-за санкций и требований по локализации производства.

Почему китайские бренды уходят в тень

С 2022 года ни один крупный китайский автоконцерн не пришел в Россию с долгосрочными инвестициями. Завод Haval под Тулой - редкое исключение, остальные проекты реализуются через российские компании. Китайские бренды все чаще маскируют свое участие, чтобы снизить политические и финансовые риски. Для российского рынка это означает появление новых «отечественных» марок, которые на деле остаются китайскими по сути.

Ситуация с Tenet и Chery - яркий пример того, как быстро меняется автомобильный рынок в России. За внешней стабильностью скрываются сложные процессы, которые могут полностью изменить привычный ландшафт уже в ближайшие годы.

Почему же автомобили калужской сборки Tenet T7 продают дешевле оригинала Chery Tiggo 7L? Ответ простой, локализация производства и намерение сделать российскую модель более привлекательной для покупателя.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7L, TENET T4
Упомянутые марки: Chery, TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чери, Тенет

Похожие материалы Чери, Тенет

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Ростовская область Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться