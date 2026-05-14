Почему отечественный кроссовер из Калуги стоит дороже китайского аналога и что это значит для рынка

14 мая 2026, 19:55
Российский Tenet T7 дороже китайского Chery Tiggo 7L: в чем причина ценового парадокса
В 2026 году российский рынок удивил: Tenet T7, собранный в России, стоит заметно выше своего китайского прототипа Chery Tiggo 7L. Эксперты анализируют, почему локализация не привела к снижению цены и как это влияет на выбор покупателей.
В начале 2026 года российский авторынок оказался в центре обсуждения из-за неожиданного ценового перекоса: Tenet T7, полностью локализованный и выпускаемый на отечественном заводе, продаётся заметно дороже своего китайского прототипа Chery Tiggo 7L. Такая ситуация вызывает вопросы у покупателей и аналитиков, поскольку традиционно локализация должна снижать себестоимость, а не увеличивать её.
Базовая версия Tenet T7 Active стартует с отметки 2,68 млн рублей — это на 800 тысяч рублей выше минимальной цены Chery Tiggo 7L, которую у дилеров можно приобрести за 1,876 млн рублей с учётом действующих скидок. Для массового сегмента разница существенна и напрямую влияет на выбор: многие склоняются к более доступному варианту.
Технически Tenet T7 оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с., роботизированной коробкой передач AMT7 и пятилетней гарантией. В то же время Chery Tiggo 7L предлагает выбор между моторами 1,5 и 1,6 литра, вариатором или «роботом», а также более классический дизайн и гибкую систему скидок. Это делает китайскую модель привлекательной для прагматичных покупателей, ориентированных на экономию.
Эксперты объясняют высокую цену Tenet T7 не только затратами на запуск производства, но и необходимостью закупки дорогостоящего оборудования. Для выхода на прибыльность заводу необходимо выпускать не менее 50 тысяч автомобилей в год, однако при нынешнем уровне цен достичь таких объёмов практически невозможно. Массовый покупатель, ориентируясь на стоимость, чаще выбирает импортные автомобили, несмотря на локальность производства и дополнительные опции российского кроссовера.
Тем не менее, несмотря на ценовой разрыв, бренд Tenet укрепил свои позиции на рынке. Благодаря расширению дилерской сети, насчитывающей более 210 центров по всей стране, Tenet уже вошёл в пятёрку лидеров по продажам среди новых автомобилей в России. Это говорит о том, что часть покупателей готова платить больше за локальный продукт, уникальный дизайн и расширенную поддержку. Однако для достижения массового успеха потребуется либо пересмотр ценовой политики, либо появление дополнительных преимуществ для покупателей.
Судя по данным, ситуация с ценами на Tenet T7 может привести к сложностям при переходе локализованных моделей к реальным рыночным реалиям. В последние годы рынок новых автомобилей в России активно меняется: растёт доля китайских брендов, а локализация не всегда приводит к снижению стоимости. Покупателям важно внимательно оценивать комплектацию, условия гарантии и сервисную инфраструктуру, чтобы сделать выбор в условиях нестабильного рынка.
