Как Tenet T8 с китайскими технологиями и российской сборкой может изменить рынок семейных кроссоверов

12 февраля 2026, 06:53
Российский Tenet T8: сможет ли новый игрок с китайскими технологиями стать лидером
В России продается новый 7-местный кроссовер Tenet T8, собранный в Калуге на площадке бывшего Volkswagen. Модель обещает полный привод, современный интерьер и адаптацию к российским зимам. Эксперты оценивают перспективы бренда.
Появление Тенет Т8 на российском рынке - событие, которое может заметно повлиять на сегмент семейных кроссоверов. Новый бренд, созданный при поддержке государства, делает ставку на сочетание современных технологий и местной сборки на хорошо известном калужском заводе. Это не просто очередная попытка импортозамещения, а реальный шаг к формированию собственной автомобильной структуры, пусть и на зарубежных платформах.
Сборка, сварка и покраска кузовов организованы на бывшем заводе Volkswagen, где сохранились немецкие стандарты контроля качества. Это значит, что автомобили проходят более строгую проверку, чем многие аналоги из Поднебесной. В результате конвейерные механические недоработки, которые есть у некоторых китайских моделей, практически исключены. Такой подход может стать конкурентным преимуществом для Тенета, особенно на фоне растущих ожиданий покупателей в отношении качества и надежности.
Техническая начинка T8 во многом перекликается с популярными моделями Chery, но российская версия получила собственные дизайнерские решения и эмблемы. Под капотом - 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с., полный привод и панорамная крыша уже в комплектации. В будущем появится и более доступная версия с мотором 1,6 литра. Салон выполнен по схеме «5+2», что позволяет трансформировать пространство под разные задачи: при сложенном третьем ряде объем багажника достигает почти 900 литров.
Особое внимание уделено адаптации. Например, выдвижные дверные ручки с электроприводом способны справляться с обледенением при температуре до минус 30 градусов. Такое решение выглядит не только эффектно, но и практично для зимней эксплуатации. Кроме того, производитель обещает усиленную антикоррозийную защиту, что особенно важно для регионов с агрессивной зимой и частыми перепадами температур.
Эксперты отмечают, что Tenet T8 – это не просто копия китайского кроссовера, а самостоятельный продукт, адаптированный под рынок России. Несмотря на то, что платформы и силовые агрегаты поставляются из КНР, большая часть работ выполняется в России, что позволяет контролировать качество и учитывать локальные особенности. В будущем планируется расширение модельного ряда и развитие собственных разработок, которые могут стать обязательным шагом для всей отрасли.
Стартовая цена на Тенет Т8 составляет от 3,46 миллиона рублей, что делает его конкурентом для других трехрядных кроссоверов, на российском рынке которых пока немного. Благодаря государственной поддержке и локализации производства, модель может иметь чуть более экономичный доступ. Это особенно актуально на фоне сокращения продаж отечественных брендов.
Таким образом, Тенет Т8 - это не только появление новой модели, но и попытка создать устойчивую платформу для развития отечественного автопрома в условиях ограниченного выбора и растущих требований к качеству.
