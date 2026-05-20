Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 19:45

Российский Тигр-М против американского JLTV: почему легкий броневик выигрывает по массе

Сравнение Тигр-М и Oshkosh L-ATV - баланс защиты и веса, неожиданные выводы экспертов

В современных условиях военным нужны не только тяжелые, но и легкие броневики. Эксперты разобрали, как российский Тигр-М оказался легче американского JLTV, сохранив при этом защиту и функциональность. В чем секрет такого баланса и что это значит для армии - в материале.

В последние годы военные эксперты все чаще обращают внимание на то, что максимальная защита броневика – не всегда плюс. В условиях современных взглядов мобильность и компактность становятся не менее важными, чем броня. Именно поэтому российский «Тигр-М» и американский Oshkosh JLTV/L-ATV вызывают такой интерес: обе машины претендуют на роль универсального бронеавтомобиля, но реализованы по-разному.

Американцы начали искать замену HMMWV, когда стало ясно, что даже его бронированные версии не отвечают новым требованиям. Oshkosh Defense предложила JLTV/L-ATV — машину с мощным дизелем, автоматической коробкой, независимой пневмоподвеской и модульной бронёй. Однако, несмотря на технологические решения, JLTV/L-ATV оказался крупнее и тяжелее, чем ожидалось: длина более шести метров, масса — от 6,4 до 7,7 тонн, а в полной комплектации — до 15 тонн. Это типичный MRAP, хоть и более легкий, чем предшественник M-ATV.

Главный компромисс JLTV — между концепцией и массой. За счет модульной брони и мощной техники удалось снизить относительный вес MRAP, но по габаритам JLTV/L-ATV остался в том же классе. В итоге машина стала легче, но не компактнее: выигрыш в массе достигнут за счет грузоподъемности и небольшого снижения уровня защиты.

Российские инженеры пошли другим путем. «Тигр-М» выполнен в виде легкого бронеавтомобиля для армии, Росгвардии и спецназа. Он компактнее и легче не только американского MRAP, но и JLTV/L-ATV. Под капотом — рядный турбодизель ЯМЗ-5347, механическая коробка, независимая торсионная подвеска и 18-дюймовые колеса с централизованной подкачкой. В зависимости от модификации «Тигр-М» вмещает от шести до девяти человек, а его масса — 7,8–8 тонн.

Многоцелевой вариант АМН-233114 рассчитан на девять бойцов, вариант АСН-233115 — на шестерых, но с возможностью установки тяжелого вооружения. Внутри предусмотрены крепления для автоматов, пулеметов, гранатометов и прицелов. Корпус сварной, из стальных бронелистов с арамидным подбоем, что обеспечивает защиту от пуль с сердечником 5,45х39 и 7,62х39 мм. Противоминная стойкость — до 600 граммов тротила под колесом или днищем.

По техническим характеристикам «Тигр-М» выглядит сбалансированно: дорожный просвет — 400 мм, грузоподъемность — 1,2 тонны, запас хода — до 1000 км, максимальная скорость — 110–120 км/ч. Для сравнения, JLTV/L-ATV оснащен дизелем V8 объемом 6,6 л, автоматом Allison, независимой пневмоподвеской и может перевозиться большинством армейских самолетов и вертолетов. Однако по вместимости и запасу хода российский броневик заметно выигрывает.

Для полной картины стоит вспомнить и HMMWV M-1114: масса — 5,5 тонны, грузоподъемность — 1 тонна, экипаж — 4 человека, запас хода — 443 км. На этом фоне «Тигр-М» выглядит как современный универсал, способный заменить сразу несколько типов машин.

Интересно, что подход к созданию легких броневиков в России и США отражает разные приоритеты: американцы делают ставку на технологичность и модульность, россияне — на простоту, ремонтопригодность и универсальность. Это подтверждается и в других сегментах: например, при локализации зарубежных моделей для российского рынка производители часто адаптируют их под местные условия, как это было с новыми автомобилями Volga на базе Geely — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о трансформации Volga после локализации Geely .

