Сравнение Тигр-М и Oshkosh L-ATV - баланс защиты и веса, неожиданные выводы экспертов

20 мая 2026, 19:45
Российский Тигр-М против американского JLTV: почему легкий броневик выигрывает по массе
В современных условиях военным нужны не только тяжелые, но и легкие броневики. Эксперты разобрали, как российский Тигр-М оказался легче американского JLTV, сохранив при этом защиту и функциональность. В чем секрет такого баланса и что это значит для армии - в материале.
В последние годы военные эксперты все чаще обращают внимание на то, что максимальная защита броневика – не всегда плюс. В условиях современных взглядов мобильность и компактность становятся не менее важными, чем броня. Именно поэтому российский «Тигр-М» и американский Oshkosh JLTV/L-ATV вызывают такой интерес: обе машины претендуют на роль универсального бронеавтомобиля, но реализованы по-разному.
Американцы начали искать замену HMMWV, когда стало ясно, что даже его бронированные версии не отвечают новым требованиям. Oshkosh Defense предложила JLTV/L-ATV — машину с мощным дизелем, автоматической коробкой, независимой пневмоподвеской и модульной бронёй. Однако, несмотря на технологические решения, JLTV/L-ATV оказался крупнее и тяжелее, чем ожидалось: длина более шести метров, масса — от 6,4 до 7,7 тонн, а в полной комплектации — до 15 тонн. Это типичный MRAP, хоть и более легкий, чем предшественник M-ATV.
Главный компромисс JLTV — между концепцией и массой. За счет модульной брони и мощной техники удалось снизить относительный вес MRAP, но по габаритам JLTV/L-ATV остался в том же классе. В итоге машина стала легче, но не компактнее: выигрыш в массе достигнут за счет грузоподъемности и небольшого снижения уровня защиты.
Российские инженеры пошли другим путем. «Тигр-М» выполнен в виде легкого бронеавтомобиля для армии, Росгвардии и спецназа. Он компактнее и легче не только американского MRAP, но и JLTV/L-ATV. Под капотом — рядный турбодизель ЯМЗ-5347, механическая коробка, независимая торсионная подвеска и 18-дюймовые колеса с централизованной подкачкой. В зависимости от модификации «Тигр-М» вмещает от шести до девяти человек, а его масса — 7,8–8 тонн.
Многоцелевой вариант АМН-233114 рассчитан на девять бойцов, вариант АСН-233115 — на шестерых, но с возможностью установки тяжелого вооружения. Внутри предусмотрены крепления для автоматов, пулеметов, гранатометов и прицелов. Корпус сварной, из стальных бронелистов с арамидным подбоем, что обеспечивает защиту от пуль с сердечником 5,45х39 и 7,62х39 мм. Противоминная стойкость — до 600 граммов тротила под колесом или днищем.
По техническим характеристикам «Тигр-М» выглядит сбалансированно: дорожный просвет — 400 мм, грузоподъемность — 1,2 тонны, запас хода — до 1000 км, максимальная скорость — 110–120 км/ч. Для сравнения, JLTV/L-ATV оснащен дизелем V8 объемом 6,6 л, автоматом Allison, независимой пневмоподвеской и может перевозиться большинством армейских самолетов и вертолетов. Однако по вместимости и запасу хода российский броневик заметно выигрывает.
Для полной картины стоит вспомнить и HMMWV M-1114: масса — 5,5 тонны, грузоподъемность — 1 тонна, экипаж — 4 человека, запас хода — 443 км. На этом фоне «Тигр-М» выглядит как современный универсал, способный заменить сразу несколько типов машин.
Интересно, что подход к созданию легких броневиков в России и США отражает разные приоритеты: американцы делают ставку на технологичность и модульность, россияне — на простоту, ремонтопригодность и универсальность. Это подтверждается и в других сегментах: например, при локализации зарубежных моделей для российского рынка производители часто адаптируют их под местные условия, как это было с новыми автомобилями Volga на базе Geely — подробнее об этом можно узнать в соответствующем материале о трансформации Volga после локализации Geely .
20.05.2026, 21:29
Автодом на базе КамАЗа с хаммамом и печью: новый уровень автономности для экспедиций
В России появился уникальный автодом на шасси КамАЗа-43118: внутри - хаммам, дровяная печь и техника для автономной жизни. Такой дом на колесах рассчитан на длительные поездки по бездорожью и способен удивить даже опытных путешественников.
20.05.2026, 20:02
Лада Искра SW Cross за 1,7 млн или подержанная Skoda Yeti: что выгоднее в 2026 году
В условиях роста цен на новые авто россияне все чаще выбирают между свежей Ладой и проверенным кроссовером с пробегом. Мы разобрали плюсы и минусы Лады Искры SW Cross и Skoda Yeti 2018 года, чтобы понять, что выгоднее для семейного бюджета и спокойствия на дороге.
20.05.2026, 19:53
Автодом на базе ГАЗ Садко Next: интеграция кабины, дизель 210 л.с. и три бака по 200 литров
Автодом на шасси ГАЗ Садко Next - это не просто дом на колесах, а полноценная экспедиционная платформа с интегрированной кабиной, дизельным двигателем ЯМЗ-53443 и внушительным запасом автономности.
20.05.2026, 18:42
Когда стоит задуматься о смене автомобиля: признаки, которые нельзя игнорировать
В условиях нестабильного рынка и роста цен на новые машины важно вовремя определить момент, когда старый автомобиль перестает быть выгодным. Эксперты выделили ключевые признаки, по которым можно понять, что пришло время задуматься о смене транспортного средства.
20.05.2026, 18:38
Как Chery превратилась из провинциального завода в мирового автогиганта
Chery Automobile Co., Ltd стартовала в 1997 году как небольшой завод в Аньхое, а сегодня занимает заметное место на мировом рынке.
20.05.2026, 18:33
Как кондиционер влияет на расход топлива: мифы, реальные цифры и современные технологии
Вопрос о том, насколько кондиционер увеличивает расход топлива, волнует многих водителей. Современные исследования и технологии показывают: влияние есть, но оно гораздо меньше, чем принято считать.
20.05.2026, 18:11
Обновленная Lada Niva Legend готовится к премьере на ПМЭФ 2026: что изменится
АвтоВАЗ анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на Петербургском экономическом форуме. Модель обещает свежие технические решения и улучшенную эргономику.
20.05.2026, 17:56
Luna Nook: скандинавский мини-дом с элементами роскоши в лесах штата Мэн
В США появился необычный мини-дом Luna Nook - сочетание скандинавского стиля, современных удобств и приватности на природе.
20.05.2026, 17:49
Mazda2: как виртуальный художник переосмыслил устаревший хэтчбек с помощью CGI
Mazda2 уже 12 лет не меняет поколение, а свежих новостей о преемнике нет. На фоне затянувшегося обновления энтузиасты берут инициативу в свои руки: виртуальный художник Theottle создал современный облик модели, вдохновившись концептом Vision X-Compact.
20.05.2026, 16:06
Почему российские железнодорожные переезды задерживают водителей дольше европейских
Время ожидания на переездах в России часто превышает европейские нормы. Причины кроются в особенностях работы автоматики и организации движения.
