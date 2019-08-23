23 августа 2019, 11:52
Российский ТОП-10 автомобилей дороже 100 тысяч долларов
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Фото Lexus
С января по июнь 2019 года в России было продано 7,9 тыс. автомобилей стоимостью от 100 тысяч долларов и выше. По сравнению с прошлым годом продажи в сегменте увеличились на 18,4%.
Фото Land Rover
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На второй строчке оказался Land Rover Range Rover. За первые шесть месяцев 2019 года дилеры продали 1 383 экземпляра. Средняя цена кроссовера существенно выше и составляет 9,1 млн рублей. На третьей позиции новый флагман BMW – большой кроссовер BMW X7. За полгода было продано 1 038 экземпляров по средней цене 6,7 млн рублей.
Четвертое и пятое места занимают две модели Mercedes-Benz. Семейство представительских автомобилей S-Class разошлось тиражом 896 экземпляров по средней цене 8,9 млн рублей, а внедорожники G-Class – тиражом 649 экземпляров по средней цене 12,3 млн рублей. Кроме того, в ТОП-10 по итогам первого полугодия попали BMW 7-Series (526 экз.; 7,2 млн руб.), Mercedes-Benz Maybach S-Class (285 экз.; 10,2 млн руб.), Cadillac Escalade (268 экз.; 6,6 млн руб.), Porsche Panamera (217 экз.; 8,7 млн руб.) и Audi A8 (205 экз.; 7,6 млн руб.).
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Цитата:| Кому: Святославыч гуглить это слишком просто :D
Цитата:| Кому: Владимир я бы после такого не ремня боялся бы, а машины
что-то мне кажется бесплатно уже никто этого не сделает даже онлайн
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