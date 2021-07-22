Российский УАЗ «Хантер» за 1,8 млн рублей вызывал переполох в Китае
Высокая цена не позволяет утилитарному российскому внедорожнику рассчитывать на высокий спрос, зато он вызывает неподдельный интерес у блогеров и адептов offroad-культуры. Пара китайских блогеров, парень и девушка, внимательно осмотрели УАЗ «Хантер», подчеркнув его армейское происхождение и аскетичный салон. Отдельной иронии удостоились боковые окна, которые открываются не вниз, а вбок (вероятно, чтобы удобнее было стрелять). Обзор «Хантера» быстро стал одним из самых популярных видео в аккаунте @cnauto.
К сожалению, в редакции 110KM.RU никто китайским языком не владеет, поэтому нюансы обзора остались для нас загадкой. Возможно, кто-то из читателей подскажет, о чем говорят блогеры. Но общее настроение видео – дружелюбно-ироничное. Чего не скажешь о комментариях наших соотечественников, оставленных под постом. В ответ на нелицеприятные эпитеты российских пользователей в адрес «Хантера», китайские блогеры заявили, что «любителям бездорожья не нужны высокие технологии или красивый внешний вид».
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