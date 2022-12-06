Российский внедорожник лишился автоматической коробки передач
Фото: УАЗ
УАЗ пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Ранее в компании утверждали, что не видят в санкциях «существенных рисков для бизнеса, так как уже долгое время работают в условиях отказа от поставок комплектующих со стороны европейских производителей и последовательно реализуют программу замещения компонентной базы». Известно, что УАЗ уже оснащает свои автомобили китайской 5-ступенчатой «механикой» от BAIC. Не исключено, что и «автомат» для российских внедорожников тоже подыщут в Поднебесной.
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-
09.10.2022, 22:08
11 автомобилей, которые подешевели осенью 2022 года
После стремительного подорожания автомобилей весной 2022 года некоторые автопроизводители начинают понемногу снижать цены. Одни модели скинули символические 15 000 рублей, а другие вполне ощутимые 500 000 рублей.Читать далее
-
26.09.2022, 16:29
«Упрощенные» УАЗы: подробности и цены
Автомобили УАЗ получили новые упрощенные комплектации. Более скромное оснащение не сильно сказалось на стоимости. Цифры в прайс-листах стали меньше на 15 000 – 25 000 рублей.Читать далее
-
13.09.2022, 08:34
Три однотипных ДТП перекрыли движение по трассе Тюмень – Омск
В ночь на вторник, 13 сентября на автодороге Тюмень – Омск в условиях недостаточной видимости произошло три одинаковых аварии. Причиной во всех случаях стала невнимательность водителей и несоблюдение безопасной дистанции.Читать далее
-
06.12.2022, 12:29
Рабочие автозавода жалуются на клопов (компания пытается все замять)
С неожиданной проблемой столкнулись рабочие завода Rivian в Нормале, штат Иллинойс, США. Клопы поселились в сидениях вилочных погрузчиков. Первые жалобы поступили еще в середине ноября, но победить напасть пока не удается.Читать далее
-
06.12.2022, 09:22
На АвтоВАЗе собрали уже 200 000 автомобилей в 2022 году
Российский автогигант отмечает производственный юбилей. Несмотря на сложности с комплектующими, с конвейера предприятия сошел 200-тысячный автомобиль, собранный в 2022 году.Читать далее
-
06.12.2022, 08:49
У злостных нарушителей скоростного режима предложили забирать автомобили (пока не в России)
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