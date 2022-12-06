Российский внедорожник лишился автоматической коробки передач

Ранее мы писали УАЗ упростил фургоны «Профи»: чего они лишились Ульяновский автозавод продолжает упрощать коммерческую линейку грузовичков «Профи». Вслед за версией с бортовой ... Читать далее

Базовый УАЗ «Патриот» в исполнении «Комфорт Автомат» стоил по официальному прайсу 1 935 000 рублей. Сейчас на сайте рядом с ценой появилась отметка: «Модификация временно недоступна для заказа». В онлайн-магазине также нет в наличии ни одного внедорожника с автоматической коробкой передач. Как предполагает издание «Автоновости дня» , отсутствие версий с «автоматом» напрямую связано с санкциями Евросоюза и невозможностью поставлять в Ульяновск французские коробки передач Punch Powerglide 6L50.

УАЗ пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Ранее в компании утверждали, что не видят в санкциях «существенных рисков для бизнеса, так как уже долгое время работают в условиях отказа от поставок комплектующих со стороны европейских производителей и последовательно реализуют программу замещения компонентной базы». Известно, что УАЗ уже оснащает свои автомобили китайской 5-ступенчатой «механикой» от BAIC. Не исключено, что и «автомат» для российских внедорожников тоже подыщут в Поднебесной.

Упомянутые модели: УАЗ Пикап (от 764 000 Р ) , УАЗ Патриот (от 731 500 Р )

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