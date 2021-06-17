Российский внедорожник по цене сравнялся с Toyota Land Cruiser
Фото: auto.ru
Это, пожалуй, самый дорогой УАЗ Патриот в России. Он стоит как Toyota Land Cruiser 200. За бронированный автомобиль почти без пробега владелец хочет 5 700 000 рублей. Предложение появилось на сайте Авто.ру.
Стоит отметить, что это не простая версия, а модификация УАЗ Патриот от специалистов российской компании «Армор Груп». Автомобиль имеет защиту по классу BR4, его броня может выдержать обстрел из автомата «Калашникова».
Под капотом у Патриота стоит 4,3-литровый агрегат V8 мощностью 300 лошадиных сил. Такие же двигатели стоят у Toyota и Lexus. В паре с мотором работает шестидиапазонная автоматическая трансмиссия. Модель 2019 г.в. имеет пробег 299 километров. Все модификации официально внесены в ПТС.
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