Российский завод Great Wall Motor начнет работу в 2019 году
Завод Great Wall Motor Corporation Ltd (GWM) в Тульской области начнет работу в начале 2019 года. Компания уже начала набирать персонал. Первоначальный объем производства составит 80 000 автомобилей в год. Первым на конвейер встанет кроссовер Haval H6.
Haval H6
Выпускается с 2015 г.
Новый от 1 119 000 до 1 369 000 Р
Завод Great Wall построят в два этапа. Мощность первой очереди предприятия составит 80 000 автомобилей в год. Вторую очередь должны ввести в строй к 2020 году. Тогда предприятие сможет выпускать ежегодно до 150 000 автомобилей. Соглашение о строительстве завода было подписано 4 года назад во время визита Владимира Путина в КНР. Власти Тульской области выделили 216 га в индустриальном парке «Узловая». Общий объем инвестиций составил 500 млн долларов. На предприятии будут трудиться 2 500 сотрудников.
На первом этапе здесь наладят сборку кроссоверов Haval H6. В салонах российских дилеров марки переднеприводная версия с 1,5-литровым турбомотором (150 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой» стоит от 1 119 000 рублей. Позднее на конвейер могут встать еще три модели китайского бренда – H2, H8 и H9. Сейчас в салонах дилеров.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Этому еще должно поспособствовать открытие завода в Туле, которое запланировано на следующий год. Так что все наладится.
| Кому: СтасБуров
Там две турбины, одна малая, создает давление на малых оборотах, так что когда на газ давишь, поэтому эффекта турбоямы нет, потому что на впуске всегда давление есть. А вторая турбина уже работает как обычно.
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