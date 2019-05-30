30 мая 2019, 06:59

Российский завод Haval откроют через неделю

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Компания Haval назвала дату открытия своего первого российского предприятия. Завод, построенный в индустриальном парке «Узловая» под Тулой торжественно откроют 5 июня 2019 года.
Российский завод Haval откроют через неделю
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Пуско-наладочные работы на новом предприятии китайского бренда Haval в Тульской области подходят к концу. ...
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Строительство завода в Тульской области началось осенью 2015 года. Общая площадь производства превышает 2 млн кв. метров. Инвестиции составили порядка 500 млн долларов. Локализация должна быть на уровне 70 - 75%. Мощность производства на первом этапе будет в пределах 30 000 автомобилей в год. Проектная мощность завода – до 150 000 автомобилей ежегодно.

Первым на конвейер предприятия встанет Haval F7. Тестовая сборка кроссоверов началась еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что завод заработает в полную силу в феврале, но сроки запуска пришлось немного передвинуть. Кроссоверы Haval F7 адресованы молодежной аудитории. Их отличают стильный спортивный дизайн, а в линейку двигателей входят два турбомотора: 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с). Оба агрегата сочетаются с 7-ступенчатым «роботом», привод – передний или полный.

В церемонии открытия предприятия примут участие руководители «Хавейл Мотор Рус» - генеральный директор Чэн Сяогуан и исполнительный директор Жером Сего, а также директор завода Чжан Цзюньсюе. Кроме того, ходят слухи, что на открытие прибудут первые лица России и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин приедет на Петербургский международный экономический форум, который открывается 6 июня. Теоретически он мог бы днем ранее посетить первый в России собственный завод китайского автопроизводителя.


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Отзывы по теме
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
Лучшие новые китайские автомобили в России
Конечно DFM AX7 лучше представленных образцов, но у него ляпы которых нет на других авто. Это мультимедиа ( сбиваются часы и дата, не коннектится со смартфоном, плохой звук) нет антикора дна и подкрылков, купил 04.04.2019 ржавые приводные валы передних колес, ржавая выхлопная система.
Николай
Новый Haval F7x будут продавать в России
Не, может и 150 сил ему хватит, но у машины такой агрессивный дизайн, ощущение, что там под капотом не то что 190, а все 500 лошадей должно быть. Хотя, конечно, с таким мотором цена у него уже будет не очень адекватная. Думаю, что 190 сильный, двухлитровый мотор золотая середина.
Каратай
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Российский завод Haval откроют через неделю
{{material_125656}}Строительство завода в Тульской области началось осенью 2015 года. Общая площадь производства превышает 2 млн кв. метров. Инвестиции составили порядка 500 млн долларов. Локализация должна быть на уровне 70 - 75%. Мощность производства на первом этапе будет в пределах 30 000 автомобилей в год. Проектная мощность завода – до 150 000 автомобилей ежегодно.Первым на конвейер предприятия встанет Haval F7. Тестовая сборка кроссоверов началась еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что завод заработает в полную силу в феврале, но сроки запуска пришлось немного передвинуть. Кроссоверы Haval F7 адресованы молодежной аудитории. Их отличают стильный спортивный дизайн, а в линейку двигателей входят два турбомотора: 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с). Оба агрегата сочетаются с 7-ступенчатым «роботом», привод – передний или полный.В церемонии открытия предприятия примут участие руководители «Хавейл Мотор Рус» - генеральный директор Чэн Сяогуан и исполнительный директор Жером Сего, а также директор завода Чжан Цзюньсюе. Кроме того, ходят слухи, что на открытие прибудут первые лица России и Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин приедет на Петербургский международный экономический форум, который открывается 6 июня. Теоретически он мог бы днем ранее посетить первый в России собственный завод китайского автопроизводителя.
2019-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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