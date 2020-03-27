27 марта 2020, 01:15
Российский завод Hyundai уходит на коронавирусные каникулы
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Фото: enginclub.ru
Российское представительство Hyundai официально объявило о том, что в Санкт-Петербурге будет остановлено производство с 30 марта до 3 апреля в соответствии с указом президента Владимира Путина.
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В этот же период, с 30 марта по 3 апреля, приостанавливает производство руководство Renault. На следующей неделе не будут выпускать Duster, Arkana, Kaptur, Koleos, Logan, Sandero, а также их вседорожные версии Stepway на московском заводе «Рено Россия». Также остановят конвейеры Volkswagen в Калужской области и Нижнем Новгороде, не будут выпускать на калужском предприятии альянса PSA и модели Citroen, Peugeot и Opel. Ожидается, что в этот период приостановят работу все автомобильные заводы России.
Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому следующая неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей. Причина вынужденных каникул — распространение коронавируса.
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
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