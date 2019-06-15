15 июня 2019, 14:24
Российский завод Mazda Sollers начал выпускать моторы для Японии
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На совместном предприятии Mazda Sollers во Владивостоке стартовало серийное производство бензиновых двигателей семейства SkyActiv-G. Моторы отправятся на экспорт в Японию.
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Общая площадь производства составляет 12,6 тыс. кв.м. Здесь расположен цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Инвестиции в проект составили более 3 млрд рублей. Сейчас завод приступил к серийному производству 2,0-литровых бензиновых двигателей SkyActiv-G мощностью 150 л.с. Такими агрегатами оснащаются большинство моделей Mazda, исключая большой кроссовер Mazda CX-9.
Выпущенные во Владивостоке моторы отправят на экспорт на японские заводы, где их будут устанавливать на автомобили Mazda. Двигатели собирают из компонентов японского производства. Процесс сборки отличается высоким уровнем автоматизации. На линии используются роботизированные стенды и тележки. Проектная мощность предприятия, составляет 50 000 моторов в год. Первые тестовые двигатели, собранные на российском заводе, успешно прошли самую строгую проверку в Японии.
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