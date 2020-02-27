27 февраля 2020, 16:24
Российский завод Mazda возглавила женщина
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Новым генеральным директором завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке назначена Елена Фролова. Ее предшественник Дмитрий Кудинов переходит на работу в российский офис компании Mazda.
Фото: Пресс-служба "Соллерс"
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В сфере автомобильной промышленности Елена Фролова работает уже более 20 лет. После окончания Российского открытого университета она начала свою карьеру на АвтоВАЗе с позиции сотрудника бухгалтерии. Со временем она возглавила департамент консолидированной финансовой отчетности по МСФО (Международным стандартам финансовой отчётности). В 2005 году пришла в группу «Соллерс», где занимала различные руководящие позиции в финансовой области. В 2016 году госпожу Фролову вновь пригласили на АвтоВАЗ на пост вице-президента по оперативному антикризисному управлению. Два года спустя, в феврале 2018 года вернулась в группу «Соллерс», где по настоящее время занимает должность заместителя генерального директора по финансам и экономике.
СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2012 году на паритетных началах компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс». В настоящее время предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седаны Mazda6.
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27.03.2019, 00:45
Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
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Комментарии пользователей
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