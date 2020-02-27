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27 февраля 2020, 16:24

Российский завод Mazda возглавила женщина

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Новым генеральным директором завода «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке назначена Елена Фролова. Ее предшественник Дмитрий Кудинов переходит на работу в российский офис компании Mazda.
Российский завод Mazda возглавила женщина

Фото: Пресс-служба "Соллерс"

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До недавнего времени Елена Фролова занимала пост заместителя генерального директора Соллерс». Более того, после назначения генеральным директором «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» она продолжит возглавлять направление финансового планирования и контроля в головной компании.

В сфере автомобильной промышленности Елена Фролова работает уже более 20 лет. После окончания Российского открытого университета она начала свою карьеру на АвтоВАЗе с позиции сотрудника бухгалтерии. Со временем она возглавила департамент консолидированной финансовой отчетности по МСФО (Международным стандартам финансовой отчётности). В 2005 году пришла в группу «Соллерс», где занимала различные руководящие позиции в финансовой области. В 2016 году госпожу Фролову вновь пригласили на АвтоВАЗ на пост вице-президента по оперативному антикризисному управлению. Два года спустя, в феврале 2018 года вернулась в группу «Соллерс», где по настоящее время занимает должность заместителя генерального директора по финансам и экономике.

СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2012 году на паритетных началах компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс». В настоящее время предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седаны Mazda6.


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Российский завод Mazda возглавила женщина
{{material_127559}}До недавнего времени Елена Фролова занимала пост заместителя генерального директора Соллерс». Более того, после назначения генеральным директором «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» она продолжит возглавлять направление финансового планирования и контроля в головной компании.В сфере автомобильной промышленности Елена Фролова работает уже более 20 лет. После окончания Российского открытого университета она начала свою карьеру на АвтоВАЗе с позиции сотрудника бухгалтерии. Со временем она возглавила департамент консолидированной финансовой отчетности по МСФО (Международным стандартам финансовой отчётности). В 2005 году пришла в группу «Соллерс», где занимала различные руководящие позиции в финансовой области. В 2016 году госпожу Фролову вновь пригласили на АвтоВАЗ на пост вице-президента по оперативному антикризисному управлению. Два года спустя, в феврале 2018 года вернулась в группу «Соллерс», где по настоящее время занимает должность заместителя генерального директора по финансам и экономике.СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2012 году на паритетных началах компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс». В настоящее время предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седаны Mazda6.
2020-02-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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