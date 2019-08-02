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2 августа 2019, 15:21

Российский завод Mercedes-Benz будет работать в две смены

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Завод Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» переходит в сентябре на двухсменный режим работы. Для этого предприятию потребуется нанять дополнительно 400 человек.
Российский завод Mercedes Benz будет работать в две смены
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Российский завод Mercedes-Benz торжественно открыли в начале апреля. Сейчас здесь собирают седаны E-Class в модификациях E 200, E 200d и E 220d, как с задним, так и с полным приводом. Численность персонала – 600 человек. В соответствии с утвержденным планом темпы производства будут постепенно наращивать, а модельный ряд – расширять. В сентябре завод наймет еще 400 сотрудников и перейдет на работу в две смены. На конвейере к седанам E-Class присоединятся вседорожники GLE, GLC и GLS. Расчетная мощность производства составляет 25 000 автомобилей в год.

Первый российский завод Mercedes-Benz заложили 17 июня 2017 года в деревне Есипово Солнечногорского района Московской области. Общий объем инвестиций превысил 250 млн евро. Завод расположен на участке в 85 га. Под развитие производства и склады поставщиков зарезервировано еще 100 га.

В компании заявили, что локализация сборки никак не отразится на розничных ценах в автосалонах Mercedes-Benz. Сейчас седаны E-Class стоят минимум 3 180 000 рублей. Машины немецкой марки продаются хорошо и демпинговать нет необходимости. В 2018 году дилеры реализовали в нашей стране без малого 45 тысяч легковых автомобилей Mercedes или на 2,3% больше, чем годом ранее.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Российский завод Mercedes-Benz будет работать в две смены
{{material_126366}}Российский завод Mercedes-Benz торжественно открыли в начале апреля. Сейчас здесь собирают седаны E-Class в модификациях E 200, E 200d и E 220d, как с задним, так и с полным приводом. Численность персонала – 600 человек. В соответствии с утвержденным планом темпы производства будут постепенно наращивать, а модельный ряд – расширять. В сентябре завод наймет еще 400 сотрудников и перейдет на работу в две смены. На конвейере к седанам E-Class присоединятся вседорожники GLE, GLC и GLS. Расчетная мощность производства составляет 25 000 автомобилей в год.Первый российский завод Mercedes-Benz заложили 17 июня 2017 года в деревне Есипово Солнечногорского района Московской области. Общий объем инвестиций превысил 250 млн евро. Завод расположен на участке в 85 га. Под развитие производства и склады поставщиков зарезервировано еще 100 га.В компании заявили, что локализация сборки никак не отразится на розничных ценах в автосалонах Mercedes-Benz. Сейчас седаны E-Class стоят минимум 3 180 000 рублей. Машины немецкой марки продаются хорошо и демпинговать нет необходимости. В 2018 году дилеры реализовали в нашей стране без малого 45 тысяч легковых автомобилей Mercedes или на 2,3% больше, чем годом ранее.
2019-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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