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23 сентября 2019, 12:02

Российский завод Mercedes-Benz выпустил 850 автомобилей за 5 месяцев

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Подмосковный завод Mercedes-Benz торжественно открыли в апреле 2019 года, но массовая сборка автомобилей здесь началась только мае. К началу сентября с конвейера предприятия сошло 850 седанов E-Class.
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Завод Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке «Есипово» переходит в сентябре на двухсменный режим ...
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Пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что в период с апреля по август 2019 года на российском предприятии Mercedes-Benz было собрано 846 автомобилей E-Class. Торжественная церемония открытия завода в подмосковном индустриальном парке «Есипово» состоялась 3 апреля нынешнего года. Уже в конце мая на заводской парковке появилась первая партия седанов, готовая к отправке в дилерские центры.

С 1 сентября завод перешел на двухсменный режим работы. Если на момент запуска на предприятии работало 600 человек, то сейчас заводу потребовалось еще дополнительно 400 сотрудников. Сейчас здесь выпускают седаны E-Class в модификациях E 200, E 200d и E 220d, как с задним, так и с полным приводом. Автомобили российской сборки успешно прошли краш-тесты в Германии. В перспективе на конвейер должны встать вседорожники GLE, GLC и GLS. В российском офисе Mercedes-Benz заявили, что по цене автомобили, собранные в России и в Германии, отличаться не будут.

Первый российский завод Mercedes-Benz заложили 17 июня 2017 года в деревне Есипово Солнечногорского района Московской области. Общий объем инвестиций - не менее 250 млн евро. Расчетная мощность производства составляет порядка 25 000 автомобилей в год. Благодаря предприятию в регионе появится 1 000 новых рабочих мест. В колледже «Подмосковье» города Клин с 2017 года готовят специалистов для работы на заводе Mercedes. Конкурс на поступление достигает 7 человек на место.


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Отзывы по теме
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я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
«Глас народа»: что вы думаете о подмосковном производстве Mercedes
Это не завод, это цех по отверточной сборке авто, для того чтобы иметь возможность продавать эти авто по госконтрактам. Завод в полном смысле начинается с штамповки кузовных деталей, а также включает в себя циклы сборки двигателей, КПП и т.д. А это так филькина грамота. Я был на многих полноценных заводах ...
дмитрий
С заботой о пассажирах: ТОП-7 самых безопасных машин
Ауди. Я не внимательно читала или эту марку тоже не указали? Не знаю, мы когда покупали машину, консультант назвал безопасность ауди одним из главных ее преимуществ. И я полностью согласна.
Дарина
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Российский завод Mercedes-Benz выпустил 850 автомобилей за 5 месяцев
{{material_127139}}Пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что в период с апреля по август 2019 года на российском предприятии Mercedes-Benz было собрано 846 автомобилей E-Class. Торжественная церемония открытия завода в подмосковном индустриальном парке «Есипово» состоялась 3 апреля нынешнего года. Уже в конце мая на заводской парковке появилась первая партия седанов, готовая к отправке в дилерские центры.С 1 сентября завод перешел на двухсменный режим работы. Если на момент запуска на предприятии работало 600 человек, то сейчас заводу потребовалось еще дополнительно 400 сотрудников. Сейчас здесь выпускают седаны E-Class в модификациях E 200, E 200d и E 220d, как с задним, так и с полным приводом. Автомобили российской сборки успешно прошли краш-тесты в Германии. В перспективе на конвейер должны встать вседорожники GLE, GLC и GLS. В российском офисе Mercedes-Benz заявили, что по цене автомобили, собранные в России и в Германии, отличаться не будут.Первый российский завод Mercedes-Benz заложили 17 июня 2017 года в деревне Есипово Солнечногорского района Московской области. Общий объем инвестиций - не менее 250 млн евро. Расчетная мощность производства составляет порядка 25 000 автомобилей в год. Благодаря предприятию в регионе появится 1 000 новых рабочих мест. В колледже «Подмосковье» города Клин с 2017 года готовят специалистов для работы на заводе Mercedes. Конкурс на поступление достигает 7 человек на место.
2019-09-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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