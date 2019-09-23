23 сентября 2019, 12:02
Российский завод Mercedes-Benz выпустил 850 автомобилей за 5 месяцев
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Подмосковный завод Mercedes-Benz торжественно открыли в апреле 2019 года, но массовая сборка автомобилей здесь началась только мае. К началу сентября с конвейера предприятия сошло 850 седанов E-Class.
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С 1 сентября завод перешел на двухсменный режим работы. Если на момент запуска на предприятии работало 600 человек, то сейчас заводу потребовалось еще дополнительно 400 сотрудников. Сейчас здесь выпускают седаны E-Class в модификациях E 200, E 200d и E 220d, как с задним, так и с полным приводом. Автомобили российской сборки успешно прошли краш-тесты в Германии. В перспективе на конвейер должны встать вседорожники GLE, GLC и GLS. В российском офисе Mercedes-Benz заявили, что по цене автомобили, собранные в России и в Германии, отличаться не будут.
Первый российский завод Mercedes-Benz заложили 17 июня 2017 года в деревне Есипово Солнечногорского района Московской области. Общий объем инвестиций - не менее 250 млн евро. Расчетная мощность производства составляет порядка 25 000 автомобилей в год. Благодаря предприятию в регионе появится 1 000 новых рабочих мест. В колледже «Подмосковье» города Клин с 2017 года готовят специалистов для работы на заводе Mercedes. Конкурс на поступление достигает 7 человек на место.
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Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
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