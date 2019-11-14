14 ноября 2019, 16:23
Российский завод Toyota готовится установить новый рекорд
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Фото: Toyota
Завод компании Toyota в Санкт-Петербурге планирует выпустить в 2019 году порядка 74,6 тыс. автомобилей, превысив таким образом рекордный результат прошлого года на целую тысячу машин.
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На петербургском заводе Toyota прошла торжественная церемония по случаю начала производства кроссовера RAV4 ...Читать далее
В настоящее время на заводе Toyota в Петербурге собирают седаны бизнес-класса Camry и кроссоверы RAV4. Неделю назад здесь состоялась торжественная церемония запуска производства RAV4 нового поколения. В модернизацию сборочной линии вложили 4,8 млрд рублей. Всего же в развитие петербургского производства было инвестировано свыше 30 млрд рублей.
Завод был открыт в декабре 2007 года. С ноября 2011 года предприятие работает в две смены. Его производственная мощность составляет 100 000 автомобилей в год. Собранные в Петербурге автомобили предназначены для российского рынка, а также для отправки в Казахстан и Республику Беларусь.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
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Комментарии пользователей
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Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
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