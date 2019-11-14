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14 ноября 2019, 16:23

Российский завод Toyota готовится установить новый рекорд

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Фото: Toyota
Завод компании Toyota в Санкт-Петербурге планирует выпустить в 2019 году порядка 74,6 тыс. автомобилей, превысив таким образом рекордный результат прошлого года на целую тысячу машин.
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На петербургском заводе Toyota прошла торжественная церемония по случаю начала производства кроссовера RAV4 ...
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В 2018 году с конвейера петербургского завода Toyota сошло 73 662 автомобиля, что стало лучшим показателем за всю 11-летнюю историю предприятия. В этом году планируется увеличить объем производства до 74,6 тыс. автомобилей, сообщает ТАСС. 

В настоящее время на заводе Toyota в Петербурге собирают седаны бизнес-класса Camry и кроссоверы RAV4. Неделю назад здесь состоялась торжественная церемония запуска производства RAV4 нового поколения. В модернизацию сборочной линии вложили 4,8 млрд рублей. Всего же в развитие петербургского производства было инвестировано свыше 30 млрд рублей. 

Завод был открыт в декабре 2007 года. С ноября 2011 года предприятие работает в две смены. Его производственная мощность составляет 100 000 автомобилей в год. Собранные в Петербурге автомобили предназначены для российского рынка, а также для отправки в Казахстан и Республику Беларусь.

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Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
MichaMeL
Форум Toyota Yaris
купил тойота ярис 2009г. 85т.км.. во время повышения оборотов двигателя слышен посторонний звук мотора (как треск кузнечика) Что это ?
aglushkov1950@mail.ru
Форум Toyota Avensis Verso
Соглашусь с многими здесь описавшимися, что машина действительно отличная и классная. Езжу на ней уже больше пяти лет и, могу сказать, надежней машины у меня ещё не было. Говорю так, потому что за весь период эксплуатации, я практически не ездил на СТО за ремонтом. Просто планово поменяла на 90 тыс. ...
Славик
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Российский завод Toyota готовится установить новый рекорд
{{material_128049}}В 2018 году с конвейера петербургского завода Toyota сошло 73 662 автомобиля, что стало лучшим показателем за всю 11-летнюю историю предприятия. В этом году планируется увеличить объем производства до 74,6 тыс. автомобилей, сообщает ТАСС. В настоящее время на заводе Toyota в Петербурге собирают седаны бизнес-класса Camry и кроссоверы RAV4. Неделю назад здесь состоялась торжественная церемония запуска производства RAV4 нового поколения. В модернизацию сборочной линии вложили 4,8 млрд рублей. Всего же в развитие петербургского производства было инвестировано свыше 30 млрд рублей. Завод был открыт в декабре 2007 года. С ноября 2011 года предприятие работает в две смены. Его производственная мощность составляет 100 000 автомобилей в год. Собранные в Петербурге автомобили предназначены для российского рынка, а также для отправки в Казахстан и Республику Беларусь.
2019-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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