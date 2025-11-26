Необычный автодом на базе Нивы удивил усиленной рамой и пневмоподвеской – что внутри?

Российское ателье превратило Lada Niva Legend в полноценный автодом для путешествий

Тюнинг-ателье из России создало уникальный автодом на базе популярного внедорожника. Внутри – место для четверых, а технические доработки впечатляют. Чем еще удивляет новинка? Узнайте подробности о необычном проекте, который уже заметили на улицах Иркутска.

В российском тюнинг-ателье «ПВР» создали образ классической Lada Niva Legend под совершенно новым ракурсом. Мастера превратили привычный внедорожник в настоящий автодом, рассчитывая на комфортное четырехместное размещение. Проект сразу привлек внимание автолюбителей, ведь сочетание компактности и функциональности редко встречается на отечественном рынке.

Внутреннее пространство организовано по формуле 1+3: один человек может полноценно отдыхать, трое – комфортно сидеть. В целях экономии места разработчики отказались от душа и туалета, но предусмотрели вариант установки дополнительного спального места для двоих. Багажное отделение не перегружено – для хранения вещей используется специальный прицеп, который позволяет не жертвовать жилым пространством.

Техническая часть также подверглась основным изменениям. Рама автомобиля стала длиннее и прочнее, что повысило устойчивость и грузоподъемность. Инженеры оснастили автодом пневмоподвесской, благодаря чему поездка в бездорожье стала заметно комфортнее. Мощность двигателя увеличилась до 102 лошадиных сил – этого достаточно, чтобы уверенно держать авто на трассе и вне ее.

Как отмечают специалисты, подобные проекты открывают новые возможности для путешествий по России. Автодом на базе «Нива Легенда» подойдет тем, кто ценит мобильность и не готов отказываться от привычного уровня комфорта даже вдали от цивилизации. Внешний вид машины тоже не остался без внимания: автомобиль получил оригинальные элементы, выделяющие его среди стандартных моделей.

На улицах Иркутска уже заметил этот необычный автодом, выполненный в стиле «Безумного Макса». Подобный подход к тюнингу доказывает, что даже привычные автомобили могут удивить, если приступить к делу с фантазией и инженерным подходом.