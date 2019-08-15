15 августа 2019, 00:32
Российское правительство закупает «клубы на колесах»
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В рамках нацпроекта «Культура» российские власти планируют закупать по 100 мобильных автоклубов в год. С их помощью артисты из райцентра смогут доехать до отдаленных поселков и деревень и устроить местным жителям концерт или киносеанс.
Клуб на колесах
Клуб на колесах
Клуб на колесах
Клуб на колесах
Клуб на колесах
Клуб на колесах
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Практика подобных выездов в населенные пункты, где нет стационарных клубов и домов культуры, возобновилась в начале 2019 года. В распоряжение артистов передают специально оборудованные автоклубы. Раскладывающийся кузов автомобиля превращается в импровизированную сцену, оснащенную современной световой, звуковой и видеоаппаратурой. Например, артисты Республики Коми и Владимирской области получили машины, построенные на базе 16-местной «Газели», оборудованной электрогенератором, микрофонами, звуковой аппаратурой и местами для хранения костюмов.
Программа рассчитана на 5 лет. К 2024 году в 1 800 муниципалитетах России появится как минимум один автоклуб. На эти цели в бюджете зарезервировали 3 млрд рублей. По данным министерства культуры РФ, сейчас в стране насчитывается примерно 100 тыс. населенных пунктов, где у людей нет возможности ни сходить в библиотеку, ни в дом культуры. «Клубы на колесах» позволят местным жителям хоть немного разнообразить свой культурный досуг.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
фольксовский движок один из самых надежных, и я бы приобрел газель с таким движком, вообще качество новых газелей стало очень неплохим, и некст на самом деле уже конкурирует с иностранными фургонами, и цена у него приемлемая, хотя хотелось бы подешевле.
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