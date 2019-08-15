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15 августа 2019, 00:32

Российское правительство закупает «клубы на колесах»

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В рамках нацпроекта «Культура» российские власти планируют закупать по 100 мобильных автоклубов в год. С их помощью артисты из райцентра смогут доехать до отдаленных поселков и деревень и устроить местным жителям концерт или киносеанс.
Российское правительство закупает клубы на колесах

Клуб на колесах

Российское правительство закупает клубы на колесах

Клуб на колесах

Российское правительство закупает клубы на колесах

Клуб на колесах

Российское правительство закупает клубы на колесах

Клуб на колесах

Российское правительство закупает клубы на колесах

Клуб на колесах

Российское правительство закупает клубы на колесах

Клуб на колесах

Российское правительство закупает клубы на колесах
Российское правительство закупает клубы на колесах
Российское правительство закупает клубы на колесах
Российское правительство закупает клубы на колесах
Российское правительство закупает клубы на колесах
Российское правительство закупает клубы на колесах
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Своеобразные «клубы на колесах» начали закупать еще в прошлом году. Все новое, как всегда, это хорошо забытое старое. В советские времена существовала практика агиткультбригад, которые разъезжали с концертами и кинопоказами по отдаленным деревням и селам. Теперь традицию решили возродить.

Практика подобных выездов в населенные пункты, где нет стационарных клубов и домов культуры, возобновилась в начале 2019 года. В распоряжение артистов передают специально оборудованные автоклубы. Раскладывающийся кузов автомобиля превращается в импровизированную сцену, оснащенную современной световой, звуковой и видеоаппаратурой. Например, артисты Республики Коми и Владимирской области получили машины, построенные на базе 16-местной «Газели», оборудованной электрогенератором, микрофонами, звуковой аппаратурой и местами для хранения костюмов.

Программа рассчитана на 5 лет. К 2024 году в 1 800 муниципалитетах России появится как минимум один автоклуб. На эти цели в бюджете зарезервировали 3 млрд рублей. По данным министерства культуры РФ, сейчас в стране насчитывается примерно 100 тыс. населенных пунктов, где у людей нет возможности ни сходить в библиотеку, ни в дом культуры. «Клубы на колесах» позволят местным жителям хоть немного разнообразить свой культурный досуг.


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Комментарии
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Отзывы по теме
«Газель» получила мотор Volkswagen и подушки безопасности
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Российское правительство закупает «клубы на колесах»
{{material_125754}}Своеобразные «клубы на колесах» начали закупать еще в прошлом году. Все новое, как всегда, это хорошо забытое старое. В советские времена существовала практика агиткультбригад, которые разъезжали с концертами и кинопоказами по отдаленным деревням и селам. Теперь традицию решили возродить.Практика подобных выездов в населенные пункты, где нет стационарных клубов и домов культуры, возобновилась в начале 2019 года. В распоряжение артистов передают специально оборудованные автоклубы. Раскладывающийся кузов автомобиля превращается в импровизированную сцену, оснащенную современной световой, звуковой и видеоаппаратурой. Например, артисты Республики Коми и Владимирской области получили машины, построенные на базе 16-местной «Газели», оборудованной электрогенератором, микрофонами, звуковой аппаратурой и местами для хранения костюмов.Программа рассчитана на 5 лет. К 2024 году в 1 800 муниципалитетах России появится как минимум один автоклуб. На эти цели в бюджете зарезервировали 3 млрд рублей. По данным министерства культуры РФ, сейчас в стране насчитывается примерно 100 тыс. населенных пунктов, где у людей нет возможности ни сходить в библиотеку, ни в дом культуры. «Клубы на колесах» позволят местным жителям хоть немного разнообразить свой культурный досуг.
2019-08-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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