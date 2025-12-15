Пузырь скоро лопнет: что ждет российский авторынок после ажиотажного спроса

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 08:14

Российскому авторынку предрекли серьезные трудности в 2026 году

Российскому авторынку предрекли серьезные трудности в 2026 году

Пузырь скоро лопнет: что ждет российский авторынок после ажиотажного спроса

Российскому авторынку предрекли серьезные трудности в 2026 году

Российский авторынок ждут непростые времена. Отложенный спрос почти исчерпан. Новые правила меняют всю игру. Эксперты бьют тревогу. Что будет с ценами и продажами?

Российский авторынок ждут непростые времена. Отложенный спрос почти исчерпан. Новые правила меняют всю игру. Эксперты бьют тревогу. Что будет с ценами и продажами?

Российский автомобильный рынок, похоже, в очередной раз входит в зону турбулентности. По мнению специалистов, 2026 год может стать периодом стагнации, вызванной сразу несколькими факторами. Главные из них - это исчерпание отложенного спроса, который подогревал продажи в последние годы, и новые правила расчета утилизационного сбора, которые серьезно меняют условия игры для всех участников.

Как сообщает «Российская Газета», первые тревожные звоночки прозвучали еще в конце 2024 года. Тогда, несмотря на предновогодний сезон, продажи автомобилей неожиданно просели. Дилерским центрам пришлось прибегать к значительным скидкам, чтобы хоть как-то оживить спрос, причем такая ситуация наблюдалась почти у всех брендов. Казалось, что 2025 год продолжит эту негативную тенденцию, но вмешались законодательные изменения.

Анонсированное с 1 декабря 2025 года изменение методики расчета утильсбора спровоцировало настоящий покупательский бум. Многие, кто планировал покупку машины в будущем, решили сделать это немедленно, опасаясь неминуемого подорожания. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в своем комментарии для «Автовзгляда» пояснил, что этот всплеск активности - не более чем «аванс», взятый у будущего. По сути, рынок просто «съел» спрос 2026 года.

В результате, по прогнозам эксперта, следующий год может показать куда более скромные результаты, чем ожидалось ранее. Покупательская база, которая могла бы обеспечить стабильные продажи, окажется истощенной. Ситуацию усугубляет и тот факт, что новая методика расчета утилизационного сбора будет внедряться поэтапно, вплоть до 2030 года, что создает долгосрочную неопределенность. Уже сейчас, по некоторым данным, статистика продаж выглядит не слишком оптимистично, указывая на то, что потребители заняли выжидательную позицию.

Свои прогнозы относительно развития ситуации на рынке ранее представляло и агентство «Автостат». Аналитики разработали несколько сценариев, что также говорит о высокой степени непредсказуемости и наличии серьезных рисков для автомобильной отрасли в ближайшие годы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Екатеринбург Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться