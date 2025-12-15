Пузырь скоро лопнет: что ждет российский авторынок после ажиотажного спроса

Российскому авторынку предрекли серьезные трудности в 2026 году

Российский авторынок ждут непростые времена. Отложенный спрос почти исчерпан. Новые правила меняют всю игру. Эксперты бьют тревогу. Что будет с ценами и продажами?

Российский автомобильный рынок, похоже, в очередной раз входит в зону турбулентности. По мнению специалистов, 2026 год может стать периодом стагнации, вызванной сразу несколькими факторами. Главные из них - это исчерпание отложенного спроса, который подогревал продажи в последние годы, и новые правила расчета утилизационного сбора, которые серьезно меняют условия игры для всех участников.

Как сообщает «Российская Газета», первые тревожные звоночки прозвучали еще в конце 2024 года. Тогда, несмотря на предновогодний сезон, продажи автомобилей неожиданно просели. Дилерским центрам пришлось прибегать к значительным скидкам, чтобы хоть как-то оживить спрос, причем такая ситуация наблюдалась почти у всех брендов. Казалось, что 2025 год продолжит эту негативную тенденцию, но вмешались законодательные изменения.

Анонсированное с 1 декабря 2025 года изменение методики расчета утильсбора спровоцировало настоящий покупательский бум. Многие, кто планировал покупку машины в будущем, решили сделать это немедленно, опасаясь неминуемого подорожания. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в своем комментарии для «Автовзгляда» пояснил, что этот всплеск активности - не более чем «аванс», взятый у будущего. По сути, рынок просто «съел» спрос 2026 года.

В результате, по прогнозам эксперта, следующий год может показать куда более скромные результаты, чем ожидалось ранее. Покупательская база, которая могла бы обеспечить стабильные продажи, окажется истощенной. Ситуацию усугубляет и тот факт, что новая методика расчета утилизационного сбора будет внедряться поэтапно, вплоть до 2030 года, что создает долгосрочную неопределенность. Уже сейчас, по некоторым данным, статистика продаж выглядит не слишком оптимистично, указывая на то, что потребители заняли выжидательную позицию.

Свои прогнозы относительно развития ситуации на рынке ранее представляло и агентство «Автостат». Аналитики разработали несколько сценариев, что также говорит о высокой степени непредсказуемости и наличии серьезных рисков для автомобильной отрасли в ближайшие годы.