Российскому Деду Морозу показали Крымский мост
К началу декабря выполнено 35% работ по укладке верхнего и нижнего слоев. Новогодний волшебник проверил качество готового покрытия, постучал по нему своим посохом и прокатился на катке. Строители украсили технику мишурой, шарами и снежинками. Сварщики из арматуры сделали новогоднюю ёлку: ее высота 60 см, вес около пуда – 16 кг.
Дед Мороз встретился не только со строителями, но и с детьми, которые живут по двум берегам Керченского пролива. Новогоднего волшебника увидели около тысячи ребят Тамани и Керчи. На Крымский полуостров он перешел по мосту: часть маршрута - по готовым пролетам, остальную - по рабочим мостам и технологическим площадкам.
Крымский мост станет самым длинным мостом в России. Его протяженность - 19 км. Это две параллельно расположенные автомобильная и железная дороги. Работы ведутся одновременно на всем протяжении объекта в круглосуточном режиме. Автомобильное движение запустят в декабре 2018 года, железнодорожное – в декабре 2019-го.
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