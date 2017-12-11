11 декабря 2017, 12:39

Российскому Деду Морозу показали Крымский мост

Российский Дед Мороз приехал на Таманский полуостров, чтобы увидеть Крымский мост. Строители показали ему процесс подготовки к асфальтированию проезжей части.
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Российскому Деду Морозу показали Крымский мост

К началу декабря выполнено 35% работ по укладке верхнего и нижнего слоев. Новогодний волшебник проверил качество готового покрытия, постучал по нему своим посохом и прокатился на катке. Строители украсили технику мишурой, шарами и снежинками. Сварщики из арматуры сделали новогоднюю ёлку: ее высота 60 см, вес около пуда – 16 кг.

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Гость из Великого Устюга увидел все восемь участков строящегося моста и поднялся на железнодорожную арку. С высоты 35 метров он оценил масштаб и темпы строительства с таманской и крымской стороны.

Дед Мороз встретился не только со строителями, но и с детьми, которые живут по двум берегам Керченского пролива. Новогоднего волшебника увидели около тысячи ребят Тамани и Керчи. На Крымский полуостров он перешел по мосту: часть маршрута - по готовым пролетам, остальную -  по рабочим мостам и технологическим площадкам.

Крымский мост станет самым длинным мостом в России. Его протяженность - 19 км. Это две параллельно расположенные автомобильная и железная дороги. Работы ведутся одновременно на всем протяжении объекта в круглосуточном режиме. Автомобильное движение запустят в декабре 2018 года, железнодорожное – в декабре 2019-го.

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Российскому Деду Морозу показали Крымский мост
К началу декабря выполнено 35% работ по укладке верхнего и нижнего слоев. Новогодний волшебник проверил качество готового покрытия, постучал по нему своим посохом и прокатился на катке. Строители украсили технику мишурой, шарами и снежинками. Сварщики из арматуры сделали новогоднюю ёлку: ее высота 60 см, вес около пуда – 16 кг. {{material_121791}} Гость из Великого Устюга увидел все восемь участков строящегося моста и поднялся на железнодорожную арку. С высоты 35 метров он оценил масштаб и темпы строительства с таманской и крымской стороны. Дед Мороз встретился не только со строителями, но и с детьми, которые живут по двум берегам Керченского пролива. Новогоднего волшебника увидели около тысячи ребят Тамани и Керчи. На Крымский полуостров он перешел по мосту: часть маршрута - по готовым пролетам, остальную -  по рабочим мостам и технологическим площадкам. Крымский мост станет самым длинным мостом в России. Его протяженность - 19 км. Это две параллельно расположенные автомобильная и железная дороги. Работы ведутся одновременно на всем протяжении объекта в круглосуточном режиме. Автомобильное движение запустят в декабре 2018 года, железнодорожное – в декабре 2019-го.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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