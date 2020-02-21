Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
21 февраля 2020, 21:07

Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3

  • 137
  • 0
Фото: autoreview.ru
Renault презентовала на южно-корейском рынке новый автомобиль — Samsung XM3, который очень напоминает россиянам Arkana. Новоявленный кроссовер отличается платформой, электронными помощниками, более современным салоном, а также небольшими внешними изменениями.
Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3

Фото: autoreview.ru

Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3

Фото: autoreview.ru

Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3

Фото: autoreview.ru

Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3

Фото: autoreview.ru

Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3

Фото: autoreview.ru

Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3
Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3
Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3
Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3
Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3
Ранее мы писали
Компания Renault Samsung Motors привезла на мотор-шоу в Сеуле новый купеобразный кроссовер Samsung XM3 Inspire ...
Читать далее
Корейский кроссовер Samsung XM3 собрали на более современной «тележке» CMF-B. Эта же платформа под европейским Renault Captur. Колесная база такая же, как у Arkana — 2720 мм, сзади — полузависимая подвеска и дисковые тормоза. Корейская версия стала ниже на 19 мм.

Хоть многие и критикуют Renault за то, что оставили Samsung XM3 капот от Арканы с ромбовидным вырезом под эмблему, зато у корейской версии оригинальный задний бампер, иные подштамповки и накладки в нижней части дверей. 

Особенно россиянам можно позавидовать интерьеру и начинке, здесь от Arkana осталось только рулевое колесо. В базовой комплектации у Samsung XM3 стоит шесть подушек безопасности и электромеханический «ручник». Медиасисистема идет с 7-дюймовым монитором.

Под капотом у корейского кроссовера стоит знакомый атмосферный двигатель объемом 1.6 литра, который работает в паре с вариатором. Но покупателям предложили и альтернативный вариант — турбомотор 1.3 TCe с семиступенчатым «роботом» Getrag.

У корейских дилеров Samsung кроссовер XM3 появится в марте. Цены начинаются от 14 800 долларов (947 тыс. рублей). В российских дилерских центрах Arkana стоит от 1 045 000 рублей.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Renault Arkana: все цены и комплектации
Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Дмитрий
Покупателям Renault Arkana предложат выбор из двух моторов
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Олег Игоревич
Форум Renault Magnum
Цитата:| Кому: мак480 Тосол уходит в масло, текут гильзы, визуально не видно, успевает испарятся, но этилен гликоль остаётся и это причина всех бед на Магнуме. Он приклеивает выхлопные клапаны к втулкам и из-за этого гнёт штанги и впускные тоже, в результате у меня расухарился клапан, его оторвало со ...
bil62
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Рено
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
Без льготных кредитов. Что будет с авторынком России?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Renault Arkana
Объявления о продаже Renault Arkana
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 8 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3
{{material_126119}}Корейский кроссовер Samsung XM3 собрали на более современной «тележке» CMF-B. Эта же платформа под европейским Renault Captur. Колесная база такая же, как у Arkana — 2720 мм, сзади — полузависимая подвеска и дисковые тормоза. Корейская версия стала ниже на 19 мм.Хоть многие и критикуют Renault за то, что оставили Samsung XM3 капот от Арканы с ромбовидным вырезом под эмблему, зато у корейской версии оригинальный задний бампер, иные подштамповки и накладки в нижней части дверей. Особенно россиянам можно позавидовать интерьеру и начинке, здесь от Arkana осталось только рулевое колесо. В базовой комплектации у Samsung XM3 стоит шесть подушек безопасности и электромеханический «ручник». Медиасисистема идет с 7-дюймовым монитором.Под капотом у корейского кроссовера стоит знакомый атмосферный двигатель объемом 1.6 литра, который работает в паре с вариатором. Но покупателям предложили и альтернативный вариант — турбомотор 1.3 TCe с семиступенчатым «роботом» Getrag.У корейских дилеров Samsung кроссовер XM3 появится в марте. Цены начинаются от 14 800 долларов (947 тыс. рублей). В российских дилерских центрах Arkana стоит от 1 045 000 рублей.
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Сочи Стерлитамак
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться