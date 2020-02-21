21 февраля 2020, 21:07
Российскую Arkana переделали в корейский Samsung XM3
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Фото: autoreview.ru
Renault презентовала на южно-корейском рынке новый автомобиль — Samsung XM3, который очень напоминает россиянам Arkana. Новоявленный кроссовер отличается платформой, электронными помощниками, более современным салоном, а также небольшими внешними изменениями.
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
Фото: autoreview.ru
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Хоть многие и критикуют Renault за то, что оставили Samsung XM3 капот от Арканы с ромбовидным вырезом под эмблему, зато у корейской версии оригинальный задний бампер, иные подштамповки и накладки в нижней части дверей.
Особенно россиянам можно позавидовать интерьеру и начинке, здесь от Arkana осталось только рулевое колесо. В базовой комплектации у Samsung XM3 стоит шесть подушек безопасности и электромеханический «ручник». Медиасисистема идет с 7-дюймовым монитором.
Под капотом у корейского кроссовера стоит знакомый атмосферный двигатель объемом 1.6 литра, который работает в паре с вариатором. Но покупателям предложили и альтернативный вариант — турбомотор 1.3 TCe с семиступенчатым «роботом» Getrag.
У корейских дилеров Samsung кроссовер XM3 появится в марте. Цены начинаются от 14 800 долларов (947 тыс. рублей). В российских дилерских центрах Arkana стоит от 1 045 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Вот опять предлагают кучу никому не нужных комплектаций. Ну кому нужен почти 5-метровый сарай, с движком всего в 114 лошадей и передним приводом? И при всех этих "достоинствах" цена ему все равно миллион! Внедорожник должен быть внедорожником, а для городского паркетника мог бы быть и компактнее.
Мотор 1.6л слаб для Арканы. Моторы и убогость сведут на нет всю привлекательность Арканы.
Цитата:| Кому: мак480 Тосол уходит в масло, текут гильзы, визуально не видно, успевает испарятся, но этилен гликоль остаётся и это причина всех бед на Магнуме. Он приклеивает выхлопные клапаны к втулкам и из-за этого гнёт штанги и впускные тоже, в результате у меня расухарился клапан, его оторвало со ...
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