29 марта 2018, 14:14
Российскую Skoda Kodiaq оценили в 1 339 000 рублей
Российский офис Skoda назвала базовую стоимость кроссовера Skoda Kodiaq локальной сборки. В феврале нынешнего года сборка модели стартовала на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Чешский кроссовер оказался даже дешевле соплатформенного Volkswagen Tiguan – на 10 000 рублей. Стоимость версии с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., передним приводом и механической КПП составляет 1 339 000 рублей.
|Skoda Kodiaq Active 1.4 MT
|1.4 л, 125 л.с
|Механическая 6-ступенчатая
|0-100 - 10.7 с, 190 км/ч
|4697 x 1882 x 1676 мм
|передний
|АИ-95, 6.0 л на 100 км
|1 339 000 руб
|Все характеристики
Сейчас в салонах российских дилеров продается Skoda Kodiaq чешской сборки. Версии с 125-сильным двигателем нет. А стоимость версии с 1,4-литровым мотором мощностью 150 л.с. начинается от 2 017 000 рублей.
Сборка в Нижнем Новгороде налажена по полному циклу: сварка, двойная грунтовка, покраска, антикоррозийная обработка горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Далее в кроссовер устанавливается мотор, трансмиссия, монтируется центральная консоль, декоративные панели, сидения и так далее.
В Skoda уверены, что локализация производства позволит предложить привлекательные цены, быстрее реагировать на запросы российских клиентов и оперативно вносить изменения в комплектации.
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Skoda Kodiaq появилась на российском рынке в прошлом году и была очень тепло принята нашими клиентами. Теперь мы рады будем предложить расширенную линейку двигателей, трансмиссий и комплектаций, что, несомненно, сделает Kodiaq еще ближе и доступнее для потребителей.
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Ян Прохазка, глава марки Skoda Auto в России
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