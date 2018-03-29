29 марта 2018, 14:14

Российскую Skoda Kodiaq оценили в 1 339 000 рублей

Российский офис Skoda назвала базовую стоимость кроссовера Skoda Kodiaq локальной сборки. В феврале нынешнего года сборка модели стартовала на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Чешский кроссовер оказался даже дешевле соплатформенного Volkswagen Tiguan – на 10 000 рублей. Стоимость версии с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л.с., передним приводом и механической КПП составляет 1 339 000 рублей.
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Российскую Skoda Kodiaq оценили в 1 339 000 рублей Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq Active 1.4 MT
1.4 л, 125 л.с
Механическая 6-ступенчатая
0-100 - 10.7 с, 190 км/ч
4697 x 1882 x 1676 мм
передний
АИ-95, 6.0 л на 100 км
1 339 000 руб
Все характеристики
На нижегородском заводе Kodiaq производится с двумя вариантами бензиновых моторов: 1,4 литра (125 л.с.) и 2,0 литра (180 л.с.). Трансмиссии – «механика» или «автомат», привод – полный или передний. Подробные комплектации и цены обещают объявить в конце апреля, ближе к началу продаж. Ранее, представители Skoda заявляли, что Kodiaq российской сборки будет стоить около 1,5 млн рублей. В итоге, базовая стоимость оказалась еще интереснее. 

Сейчас в салонах российских дилеров продается Skoda Kodiaq чешской сборки. Версии с 125-сильным двигателем нет. А стоимость версии с 1,4-литровым мотором мощностью 150 л.с. начинается от 2 017 000 рублей. 

Сборка в Нижнем Новгороде налажена по полному циклу: сварка, двойная грунтовка, покраска, антикоррозийная обработка горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Далее в кроссовер устанавливается мотор, трансмиссия, монтируется центральная консоль, декоративные панели, сидения и так далее.
 
В Skoda уверены, что локализация производства позволит предложить привлекательные цены, быстрее реагировать на запросы российских клиентов и оперативно вносить изменения в комплектации. 
 
Ян Прохазка, глава марки Skoda Auto в России « Skoda Kodiaq появилась на российском рынке в прошлом году и была очень тепло принята нашими клиентами. Теперь мы рады будем предложить расширенную линейку двигателей, трансмиссий и комплектаций, что, несомненно, сделает Kodiaq еще ближе и доступнее для потребителей. »
Ян Прохазка, глава марки Skoda Auto в России
  
 

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Отзывы по теме
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
алексей
Форум Skoda Fabia
| Кому: Василий Если вас не смущает размер авто, и устраивает его двигатель, то можете покупать. Лично я бы не стал. Двигатель 1.2TSI турбированный, зимой не будет прогреваться пока машина стоит, ну т.е. если минут 30 постоит то может чего и нагреет. Если вас интересует машина подобного размера, то ...
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Купил себе после Nissan Otti Шкоду Октавия Скаут 2013 г.в. Может на фоне ниссана, на контрасте, но Шкода мне показалась очень удобным автомобилем. Салон просторный, всё, как говорится, под рукой. Семейный автомобиль в багажник умещается всё что нужно и не нужно. И на трассе отлично едет, легко идет на ...
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Российскую Skoda Kodiaq оценили в 1 339 000 рублей
{{params_56744}}На нижегородском заводе Kodiaq производится с двумя вариантами бензиновых моторов: 1,4 литра (125 л.с.) и 2,0 литра (180 л.с.). Трансмиссии – «механика» или «автомат», привод – полный или передний. Подробные комплектации и цены обещают объявить в конце апреля, ближе к началу продаж. Ранее, представители Skoda заявляли, что Kodiaq российской сборки будет стоить около 1,5 млн рублей. В итоге, базовая стоимость оказалась еще интереснее. Сейчас в салонах российских дилеров продается Skoda Kodiaq чешской сборки. Версии с 125-сильным двигателем нет. А стоимость версии с 1,4-литровым мотором мощностью 150 л.с. начинается от 2 017 000 рублей. Сборка в Нижнем Новгороде налажена по полному циклу: сварка, двойная грунтовка, покраска, антикоррозийная обработка горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Далее в кроссовер устанавливается мотор, трансмиссия, монтируется центральная консоль, декоративные панели, сидения и так далее. В Skoda уверены, что локализация производства позволит предложить привлекательные цены, быстрее реагировать на запросы российских клиентов и оперативно вносить изменения в комплектации.  {{person_57_Skoda Kodiaq появилась на российском рынке в прошлом году и была очень тепло принята нашими клиентами. Теперь мы рады будем предложить расширенную линейку двигателей, трансмиссий и комплектаций, что, несомненно, сделает Kodiaq еще ближе и доступнее для потребителей.}}   
2018-03-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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