Новый Loft от Rossmönster: премиальный компактный кемпер на базе Mercedes Sprinter AWD с монолитным композитным кузовом

Rossmönster Loft: новый экспедиционный кемпер с акцентом на комфорт и автономность

Rossmönster Loft - свежий взгляд на экспедиционные кемперы: просторный салон, продуманная трансформация интерьера и высокий уровень автономности делают модель интересной для тех, кто ищет баланс между маневренностью и комфортом. Важно для рынка, где растет спрос на универсальные решения.

Rossmönster Loft - свежий взгляд на экспедиционные кемперы: просторный салон, продуманная трансформация интерьера и высокий уровень автономности делают модель интересной для тех, кто ищет баланс между маневренностью и комфортом. Важно для рынка, где растет спрос на универсальные решения.

На фоне растущего интереса к мобильным домам и экспедиционным автомобилям компания Rossmönster представила модель Loft. Она может стать заметной альтернативой как лёгким грузовикам, так и сопоставимой версии Havn. Loft построен на шасси Sprinter с 144-дюймовой колёсной базой и общей длиной чуть более 6 метров. Это позволяет удачно сочетать просторное внутреннее пространство с манёвренностью как на дороге, так и на бездорожье.

Главная техническая особенность — монолитный композитный кузов, изготовленный по технологии вакуумной инфузии. Такое решение делает корпус легче, прочнее и аэродинамичнее, а также увеличивает внутренний объём без ощущения громоздкости. По сравнению с панельными аналогами Loft выигрывает за счёт меньшей массы и улучшенной теплоизоляции, что особенно важно для длительных автономных поездок.

Фото: Rossmönster

Внутреннее пространство организовано максимально гибко. В задней части расположена «лофт»-зона с подъёмной кроватью размера Queen-size, установленной над диваном. При необходимости она трансформируется во второе спальное место. Для двоих человек кровать можно полностью опустить, сохранив при этом зону отдыха. Дополнительно предусмотрен передний двухместный диван. Кухонный блок включает глубокую мойку, индукционную плиту, вместительный холодильник на 130 литров, а также опционально — микроволновую печь или аэрогриль.

Особого внимания заслуживает душевая «Дождевая комната» — просторная кабина с раздвижной дверью у входа, которая может также выполнять функцию грязевого шлюза. Туалет (компостирующий или кассетный) размещён в высоком шкафу, что позволяет экономить место. Для хранения снаряжения предусмотрены боковые люки и задний гаражный люк, а скамьи в кормовой части можно разобрать, превратив пространство в грузовой отсек для велосипедов или досок.

Автономность Loft обеспечивают литиевая батарея ёмкостью 1000 А·ч, солнечные панели мощностью 440 Вт, инвертор на 3000 Вт, дизельный отопитель, система тёплых полов и бак для пресной воды объёмом 151 литр. Всё это рассчитано на комфортное пребывание в любых климатических условиях. Шасси Sprinter 3500 AWD с односкатной задней осью и внедорожными шинами позволяет уверенно чувствовать себя на бездорожье.

Стоимость Loft стартует от 285–290 тысяч долларов, что делает его более доступным по сравнению с полноценными экспедиционными грузовиками. По данным rossmonster.com, премьера модели состоялась на выставке Overland Expo PNW, где Loft вызвал живой интерес у поклонников автопутешествий.

Для российского рынка подобные решения особенно актуальны: компактные размеры и высокая автономность позволяют использовать Loft не только в дальних экспедициях, но и в путешествиях по труднодоступным регионам. Стоит также отметить, что спрос на такие универсальные кемперы растёт как в Европе, так и в США, а технология композитного кузова постепенно становится новым отраслевым стандартом в сегменте мобильных домов. Loft имеет все шансы занять лидирующие позиции в тренде, где комфорт и мобильность становятся приоритетами даже в экстремальных условиях.