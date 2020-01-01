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1 января 2020, 14:06

Росстандарт объяснил, как зимой выбрать правильный дизель

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Дизельные моторы при всех своих неоспоримых достоинствах чрезвычайно чувствительны к качеству топлива. Специалисты Росстандарта рассказали, почему нельзя зимой заправляться летним дизельным топливом и как расшифровать его маркировку.
Росстандарт объяснил как зимой выбрать правильный дизель

Фото: РБК

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Резкая сезонность и значительные колебания среднесуточных температур побуждают автовладельцев ответственно подходить к выбору дизельного топлива. При понижении температуры парафины, содержащиеся в дизеле, начинают кристаллизоваться. Летнее дизельное топливо может превратиться на морозе в настоящий гель и намертво забить фильтр и топливопроводы. Поэтому Росстандарт рекомендует автовладельцам заправляться только на проверенных сетевых АЗС и с наступлением холодов обращать особое внимание на маркировку топлива. 

Стандартное обозначение дизельного топлива состоит из нескольких групп знаков, идущих через дефис, например «ДТ-З-К5». Буквы ДТ – это, собственно, дизельное топливо. Следующая группа обозначает климатические условия применения топлива. Буква «З» в данном случае – зимнее, которое можно использовать до -25°C или даже -35°C. Но существуют и другие варианты: «Л» (летнее, до -5°C), «Е» (межсезонное до -15°C), «А» (арктическое до -45°C и выше). Третья группа символов обозначает экологический класс. Он должен быть не ниже пятого. Выпуск в обращение дизельного топлива К2, К3, К4 не допускается.

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Вы в праве попросить персонал АЗС предъявить копию документа о качестве топлива - паспорт топлива. В нем должна содержаться информация о наименовании и марке топлива, изготовителе или продавце, нормативные и фактические значения характеристик топлива, сведения о наличии или отсутствии в нем присадок. 

Отдельно Росстандарт предупреждает о недопустимости заправлять дизельные легковые автомобили «псевдотопливом», которое может иметь маркировку «ДТФ» (дизельная технологическая фракция), «ДГК» (дистиллят газового конденсата), «ТБЛ» (топливо бункеровочное легкое) или «СМТ» (судовое маловязкое топливо). Такое топливо имеет мало общего с автомобильным дизелем и может пагубно сказаться на «здоровье» силового агрегата.

Росстандарт постоянно отслеживает качество топлива и наличие необходимых документов на АЗС. Дважды в год, зимой и летом, ведомство публикует списки заправок, где было обнаружено фальсифицированное топливо. В январе должен появиться очередной отчет, с которым можно будет ознакомиться на сайте Росстандарта

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Росстандарт объяснил, как зимой выбрать правильный дизель
{{material_128266}}Резкая сезонность и значительные колебания среднесуточных температур побуждают автовладельцев ответственно подходить к выбору дизельного топлива. При понижении температуры парафины, содержащиеся в дизеле, начинают кристаллизоваться. Летнее дизельное топливо может превратиться на морозе в настоящий гель и намертво забить фильтр и топливопроводы. Поэтому Росстандарт рекомендует автовладельцам заправляться только на проверенных сетевых АЗС и с наступлением холодов обращать особое внимание на маркировку топлива. Стандартное обозначение дизельного топлива состоит из нескольких групп знаков, идущих через дефис, например «ДТ-З-К5». Буквы ДТ – это, собственно, дизельное топливо. Следующая группа обозначает климатические условия применения топлива. Буква «З» в данном случае – зимнее, которое можно использовать до -25°C или даже -35°C. Но существуют и другие варианты: «Л» (летнее, до -5°C), «Е» (межсезонное до -15°C), «А» (арктическое до -45°C и выше). Третья группа символов обозначает экологический класс. Он должен быть не ниже пятого. Выпуск в обращение дизельного топлива К2, К3, К4 не допускается.{{material_127889}}Вы в праве попросить персонал АЗС предъявить копию документа о качестве топлива - паспорт топлива. В нем должна содержаться информация о наименовании и марке топлива, изготовителе или продавце, нормативные и фактические значения характеристик топлива, сведения о наличии или отсутствии в нем присадок. Отдельно Росстандарт предупреждает о недопустимости заправлять дизельные легковые автомобили «псевдотопливом», которое может иметь маркировку «ДТФ» (дизельная технологическая фракция), «ДГК» (дистиллят газового конденсата), «ТБЛ» (топливо бункеровочное легкое) или «СМТ» (судовое маловязкое топливо). Такое топливо имеет мало общего с автомобильным дизелем и может пагубно сказаться на «здоровье» силового агрегата.Росстандарт постоянно отслеживает качество топлива и наличие необходимых документов на АЗС. Дважды в год, зимой и летом, ведомство публикует списки заправок, где было обнаружено фальсифицированное топливо. В январе должен появиться очередной отчет, с которым можно будет ознакомиться на сайте Росстандарта. 
2020-01-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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