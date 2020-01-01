1 января 2020, 14:06
Росстандарт объяснил, как зимой выбрать правильный дизель
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Дизельные моторы при всех своих неоспоримых достоинствах чрезвычайно чувствительны к качеству топлива. Специалисты Росстандарта рассказали, почему нельзя зимой заправляться летним дизельным топливом и как расшифровать его маркировку.
Фото: РБК
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Стандартное обозначение дизельного топлива состоит из нескольких групп знаков, идущих через дефис, например «ДТ-З-К5». Буквы ДТ – это, собственно, дизельное топливо. Следующая группа обозначает климатические условия применения топлива. Буква «З» в данном случае – зимнее, которое можно использовать до -25°C или даже -35°C. Но существуют и другие варианты: «Л» (летнее, до -5°C), «Е» (межсезонное до -15°C), «А» (арктическое до -45°C и выше). Третья группа символов обозначает экологический класс. Он должен быть не ниже пятого. Выпуск в обращение дизельного топлива К2, К3, К4 не допускается.
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Отдельно Росстандарт предупреждает о недопустимости заправлять дизельные легковые автомобили «псевдотопливом», которое может иметь маркировку «ДТФ» (дизельная технологическая фракция), «ДГК» (дистиллят газового конденсата), «ТБЛ» (топливо бункеровочное легкое) или «СМТ» (судовое маловязкое топливо). Такое топливо имеет мало общего с автомобильным дизелем и может пагубно сказаться на «здоровье» силового агрегата.
Росстандарт постоянно отслеживает качество топлива и наличие необходимых документов на АЗС. Дважды в год, зимой и летом, ведомство публикует списки заправок, где было обнаружено фальсифицированное топливо. В январе должен появиться очередной отчет, с которым можно будет ознакомиться на сайте Росстандарта.
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