Вслед за Geely: Росстандарт нашел критические нарушения у грузовиков Dongfeng и Zoomlion и блокирует их продажи

Росстандарт ограничил продажу ряда китайских грузовиков из-за нарушений

Не прошли проверки: сразу несколько моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion временно исчезли с российского рынка. Какие проблемы выявили специалисты, что грозит владельцам и как это повлияет на рынок - объясняем, почему ситуация требует внимания именно сейчас.

Не прошли проверки: сразу несколько моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion временно исчезли с российского рынка. Какие проблемы выявили специалисты, что грозит владельцам и как это повлияет на рынок - объясняем, почему ситуация требует внимания именно сейчас.

Рынок коммерческих перевозок в России столкнулся с неожиданными ограничениями: Росстандарт приостановил продажу ряда популярных китайских грузовиков. Это решение напрямую касается как владельцев, так и компаний, работающих в сфере грузоперевозок, ведь речь идет о моделях, которые активно применяются в строительстве и логистике.

По информации «Российской газеты», внеплановые проверки выявили серьезные нарушения в конструкции и документации грузовиков Dongfeng типов DFV4198 и DFV KC, а также моделей Zoomlion ZTC-4, ZTC-3, TMCP3 и TMCP4. Эксперты обнаружили недостатки в тормозной системе, ремнях безопасности, защитных устройствах, рулевом управлении и системе экстренного вызова. Кроме того, были зафиксированы несоответствия машин технической документации, что стало основанием для запрета выпуска этих машин на российский рынок.

Компании Dongfeng и Zoomlion уже подтвердили, что временно приостановили продажу указанных моделей и приступили к разработке программы по устранению выявленных недостатков. Им необходимо провести отзывные кампании как для уже реализованных, так и для хранящихся на складах автомобилей. После согласования сервисных мероприятий с Росстандартом владельцы смогут бесплатно устранить все выявленные дефекты в официальных сервисных центрах.

Ситуация с отзывами китайских грузовиков — не единственный случай. За последние полгода, как отмечают ведомства, Росстандарт инициировал отзыв более 150 тысяч автомобилей различных марок. Это необходимо для ужесточения контроля за безопасностью на российском автомобильном рынке. Важно отметить, что подобные меры направлены не только на защиту потребителей, но и на повышение общего уровня безопасности на дорогах.

Dongfeng и Zoomlion — одни из крупнейших китайских производителей коммерческого транспорта, активно наращивающих присутствие в России. Их техника востребована в строительстве, коммунальном хозяйстве и на транспорте. Однако выявленные нарушения могут привести к подрыву доверия к брендам и изменению расстановки сил среди поставщиков грузовой техники. В ближайшее время будут представлены подробные инструкции для владельцев, чьи автомобили попали под отзыв, а также пояснения по срокам и процедурам устранения недостатков.

В ходе происходящего следует отметить, что и другие крупные автопроизводители сталкивались с необходимостью корректировать свои планы из-за изменений в требованиях или выявленных недостатков. Например, недавно стало известно, что Geely отказалась от вывода на российский рынок новой версии Coolray с атмосферным мотором — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о причинах такого решения и его последствиях для рынка .