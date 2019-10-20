Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
20 октября 2019, 13:54

Росстандарт рассказал, что общего у колонки АЗС и «однорукого бандита»

  • 88
  • 0
 
Специалисты Росстандарта разработали новые способы борьбы с недоливом топлива на автозаправочных станциях. В ближайшее время АЗС ждут внезапные проверки и визиты «тайных» покупателей, вооруженных специальными приборами.
Росстандарт рассказал что общего у колонки АЗС и однорукого бандита

 

Ранее мы писали
В минувшее воскресенье на одной из АЗС столицы Мордовии произошел случай разряда из тех, которые нет-нет да ...
Читать далее
Глава Росстандарта Алексей Абрамов раскрыл в интервью «Российской газете» план предстоящих мероприятий, направленных на борьбу с недоливом топлива на АЗС. По его словам, данный вид нарушения – это результат манипуляций с программным обеспечением топливораздаточных колонок. Каждую колонку можно запрограммировать на конкретный процент недолива. Аналогичную уловку использовали владельцы казино, настраивая вероятность выигрыша на игровых автоматах.

Процент недолива каждому конкретному водителю может быть ничтожно мал, например, 1% или 300 мл с 30 литров. Заметить это без специального оборудования невозможно. Поэтому сейчас Росстандарт разрабатывает специальный прибор, с помощью которого «тайные» покупатели скрытно могли бы распознать недолив на уровне 1%. Плановые проверки редко позволяют выявить нарушения. Когда на АЗС приезжает автомобиль с символикой Росстандарта, обманное ПО отключают простым нажатием кнопки, и колонка выдает ровно столько литров, сколько было закуплено.

Кроме того, необходимо пересмотреть устаревший ГОСТ 1989 года на топливораздаточные колонки. Старый документ позволял использовать различные приспособления и вредоносное программное обеспечение, «обманывающие» расходомер, чтобы учесть погрешность, возникающую при колебаниях температуры воздуха. Сейчас Росстандарт предлагает признать топливораздаточные колонки измерительной системой, проводить их регулярные проверки и сертификацию. Соответствующий стандарт может вступить в силу уже в первой половине 2020 года. По мнению ведомства, необходимо также ввести требования к программному обеспечению и требования к методам идентификации несанкционированного доступа. В свое время для ПО игровых автоматов ввели периодическую сертификацию, независимую оценку, и манипуляции с процентом выигрыша прекратились.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Где можно найти нормальный подъемник?
Форумчане подскажите где у нас в городе можно найти нормальный подъемник, на автосервисе цену за ремонт просто чудувищную задвинули, лучше сам гляну.
Миха
Volvo представила первый электрический кроссовер
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Лучшие китайские вседорожники до 1 миллиона рублей
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 15 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 87 моделей
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Росстандарт рассказал, что общего у колонки АЗС и «однорукого бандита»
{{material_125112}}Глава Росстандарта Алексей Абрамов раскрыл в интервью «Российской газете» план предстоящих мероприятий, направленных на борьбу с недоливом топлива на АЗС. По его словам, данный вид нарушения – это результат манипуляций с программным обеспечением топливораздаточных колонок. Каждую колонку можно запрограммировать на конкретный процент недолива. Аналогичную уловку использовали владельцы казино, настраивая вероятность выигрыша на игровых автоматах.Процент недолива каждому конкретному водителю может быть ничтожно мал, например, 1% или 300 мл с 30 литров. Заметить это без специального оборудования невозможно. Поэтому сейчас Росстандарт разрабатывает специальный прибор, с помощью которого «тайные» покупатели скрытно могли бы распознать недолив на уровне 1%. Плановые проверки редко позволяют выявить нарушения. Когда на АЗС приезжает автомобиль с символикой Росстандарта, обманное ПО отключают простым нажатием кнопки, и колонка выдает ровно столько литров, сколько было закуплено.Кроме того, необходимо пересмотреть устаревший ГОСТ 1989 года на топливораздаточные колонки. Старый документ позволял использовать различные приспособления и вредоносное программное обеспечение, «обманывающие» расходомер, чтобы учесть погрешность, возникающую при колебаниях температуры воздуха. Сейчас Росстандарт предлагает признать топливораздаточные колонки измерительной системой, проводить их регулярные проверки и сертификацию. Соответствующий стандарт может вступить в силу уже в первой половине 2020 года. По мнению ведомства, необходимо также ввести требования к программному обеспечению и требования к методам идентификации несанкционированного доступа. В свое время для ПО игровых автоматов ввели периодическую сертификацию, независимую оценку, и манипуляции с процентом выигрыша прекратились.
2019-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Ставропольский край Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.