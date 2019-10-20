20 октября 2019, 13:54
Росстандарт рассказал, что общего у колонки АЗС и «однорукого бандита»
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Специалисты Росстандарта разработали новые способы борьбы с недоливом топлива на автозаправочных станциях. В ближайшее время АЗС ждут внезапные проверки и визиты «тайных» покупателей, вооруженных специальными приборами.
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Процент недолива каждому конкретному водителю может быть ничтожно мал, например, 1% или 300 мл с 30 литров. Заметить это без специального оборудования невозможно. Поэтому сейчас Росстандарт разрабатывает специальный прибор, с помощью которого «тайные» покупатели скрытно могли бы распознать недолив на уровне 1%. Плановые проверки редко позволяют выявить нарушения. Когда на АЗС приезжает автомобиль с символикой Росстандарта, обманное ПО отключают простым нажатием кнопки, и колонка выдает ровно столько литров, сколько было закуплено.
Кроме того, необходимо пересмотреть устаревший ГОСТ 1989 года на топливораздаточные колонки. Старый документ позволял использовать различные приспособления и вредоносное программное обеспечение, «обманывающие» расходомер, чтобы учесть погрешность, возникающую при колебаниях температуры воздуха. Сейчас Росстандарт предлагает признать топливораздаточные колонки измерительной системой, проводить их регулярные проверки и сертификацию. Соответствующий стандарт может вступить в силу уже в первой половине 2020 года. По мнению ведомства, необходимо также ввести требования к программному обеспечению и требования к методам идентификации несанкционированного доступа. В свое время для ПО игровых автоматов ввели периодическую сертификацию, независимую оценку, и манипуляции с процентом выигрыша прекратились.
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Форумчане подскажите где у нас в городе можно найти нормальный подъемник, на автосервисе цену за ремонт просто чудувищную задвинули, лучше сам гляну.
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
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