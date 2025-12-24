Проверка ОТТС и ОТШ: кто останется без одобрения? Не все автопроизводители будут рады

Росстандарт устроит масштабную ревизию сертификатов на автомобили в 2026 году

В 2026 году Росстандарт затевает масштабную проверку сертификатов на автомобили. Возможны неожиданные результаты. Какие последствия ждут рынок? Подробности в нашем материале.

В 2026 году российский Росстандарт намерен провести широкомасштабную инспекцию всех выданных Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) и Одобрений типа шасси (ОТШ) для автомобилей, которые официально продаются на территории страны. Как сообщает Автостат, ведомство уже разместило заказ на проведение этой проверки, что говорит о серьезности намерений.

ОТТС и ОТШ - это ключевые документы, без которых невозможно легально выпускать автомобили крупными партиями или ввозить их для официальных продаж. Именно эти сертификаты подтверждают, что транспортные средства соответствуют обязательным требованиям безопасности и техническим регламентам. Однако теперь Росстандарт решил удостовериться, что все выданные разрешения действительно обоснованы и не содержат нарушений.

Планируемая проверка затронет не только производителей, но и органы по сертификации, а также испытательные лаборатории. Особое внимание уделят тому, насколько корректно и добросовестно проводились испытания автомобилей перед выдачей сертификатов. Если будут выявлены нарушения, это может привести к отзыву разрешений и даже к запрету на продажу определенных моделей.

По информации Автостата, результаты инспекций будут поступать в Росстандарт ежеквартально, а финальный отчет ожидается к концу 2026 года. Такой подход позволит оперативно реагировать на выявленные проблемы и, при необходимости, принимать меры по ограничению оборота небезопасных автомобилей.

Стоит отметить, что подобные проверки могут серьезно повлиять на рынок. Если выяснится, что некоторые автомобили получили сертификаты с нарушениями, их продажи могут быть приостановлены, а производители - привлечены к ответственности. Это, в свою очередь, способно изменить расстановку сил среди автокомпаний и повлиять на ассортимент доступных моделей.

Контроль за соблюдением технических регламентов - не формальность, а важный инструмент обеспечения безопасности на дорогах. В последние годы на рынке появилось множество новых брендов и моделей, и не всегда процесс сертификации проходит безупречно. Поэтому инициатива Росстандарта может стать своеобразным фильтром, который отсечет недобросовестных игроков.

Напомним, Росстандарт - это федеральное агентство, отвечающее за стандартизацию, метрологию и сертификацию в России. Именно эта структура устанавливает требования к безопасности продукции, в том числе автомобилей, и следит за их соблюдением. Благодаря деятельности Росстандарта на российском рынке появляются только те транспортные средства, которые соответствуют установленным нормам и стандартам.